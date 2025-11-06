Mišela Obama atklāti par novecošanu un dzīvi pēc sešdesmit
Bijusī ASV pirmā lēdija Mišela Obama dalās pārdomās par veselību, labsajūtu un brīvības sajūtu, ko viņai devusi jaunā dzīves desmitgade. Par to viņa stāsta savā jaunā grāmatā “The Look”.
Pārkāpjot sešdesmit gadu slieksni, Mišela Obama atzīst, ka pirmo reizi dzīvē izjūt īpašu vieglumu un skaidrību. “Es cilvēkiem saku: ‘Sešdesmiti? Ak, tas ir lielisks laiks. Patiesi lielisks laiks,’” viņa pastāstīja intervijā žurnālam “People” īsi pirms jaunās grāmatas iznākšanas 4. novembrī. “Man šķiet, ka pirmo reizi dzīvē viss, ko saku un daru, ir pilnībā manis pašas izvēles.”
Valdzinošā Mišela Obama
Par novecošanu un pašapziņu
Bijusī pirmā lēdija uzsver, ka novecošanu viņa pieņem pēc saviem noteikumiem. “Es turpinu krāsot sirmos matus,” viņa saka ar smaidu, piebilstot, ka arī viņas mamma Mariana Robinsone tā rīkojās līdz pat savai aiziešanai mūžībā.
Par veselību un labsajūtu
Runājot par veselību, 61 gadu vecā Obama uzsver, ka regulāri rūpējas par sevi. “Es uzmanīgi izvēlos, ko ēdu, vingroju, apmeklēju ārstu, nekad neizlaižu mamogrāfiju,” viņa paskaidro. “Es ļoti augstu vērtēju savu veselību. Tā man ļauj izbaudīt šo dzīves posmu — man nesāp, es nejūtos stīva vai nogurusi. Es esmu tikpat dzīvespriecīga un enerģiska kā agrāk.”
Mīlošā Obamu ģimene
Par dzīvi pēc bērnu pieaugšanas
Tagad, kad viņas meitas — Malija (27) un Saša (24) — ir pieaugušas un patstāvīgas, Mišela mācās dzīvot, domājot tikai par sevi. “Kā mātes un sievas mēs lielu daļu dzīves pieņemam lēmumus citu labā. Tagad pirmo reizi dzīvē katrs lēmums, ko pieņemu, ir domāts man pašai.”
Par brīvību pēc Baltā nama
Obama atzīst, ka dzīve pēc Baltā nama viņai un vīram Barakam Obamam (64) devusi iespēju atjaunoties un atpūsties. “Mans vīrs jūtas lieliski. Mēs jau gandrīz desmit gadus esam bijušais prezidents un bijusī pirmā lēdija — mēs esam ‘bijušie’,” viņa saka ar smaidu. “Un tas ir patiesi atbrīvojoši.”