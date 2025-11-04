FOTO: Dailes teātrī krāšņi izskanējis festivāla "Porta" jubilejas koncerts

Pasaules mūzikas festivāla "Porta" 25 gadu jubilejas koncerts Dailes teātrī
Aizvadītās nedēļas nogalē Dailes teātrī izskanēja pasaules mūzikas festivāla "Porta" 25 gadu jubilejas koncerts, uz vienas skatuves pulcējot izcilus māksliniekus un draugus no Latvijas un Gruzijas.
Fantastiskas atkalsatikšanās, draudzība un kopprojekti pasaules skaņās - pasaules mūzikas festivāls “Porta” cauri gadiem ir sniedzis dažādu kultūru, pieredžu un laikmetu savienojumus mūzikā, un tas bagātīgi skanēja arī svētku koncertā Dailes teātrī.
Vakara pirmajā daļā uzstājās „Iļģi”, „Auļi”, Julgī Stalte ar programmu „TKP”, Laima Jansone un DJ Monstra duetā „ZeMe”, “Forshpil&Dzelzs vilks” un Pūces Etnogrāfiskais orķestris kopā ar gruzīnu etnodžeza trio „The Shin”. Vakara otrajā daļā ar emocionālu uzstāšanos uz skatuves kāpa gruzīnu dziedātājs, komponists un multiinstrumentālists, kā arī populārās grupas „33a” līderis Niazs Diasamidze.