Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - romantiskas filmas un piedzīvojumi visai ģimenei
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties filmas "The Idea of You", Love Actually" un "Kapteinis Zobenzobs un Grēlas grāfiene".
Sirdij nepavēlēsi
40 gadu vecai vientuļajai mātei negaidīti sākas romāns ar 24 gadus vecu solistu no populārākās vīriešu grupas pasaulē.
Neraugoties uz krietno vecuma starpību, starp viņiem uzplaukst kaislīgas attiecības, kas sākumā tiek turētas slepenībā, bet drīz kļūst publiskas un izraisa sabiedrības un mediju uzmanību. Filma izceļ slavas un privātās dzīves sadursmi, jo Solēna cenšas pasargāt savu pusaudzi meitu no paparaci un skandāliem, vienlaikus pati piedzīvojot mīlestības un pašapziņas atdzimšanu.
Mīla ir visur
"Tāda ir mīlestība" ("Love Actually") ir britu romantiskā komēdija, kas kļuvusi par vienu no populārākajām Ziemassvētku filmām, savijot desmit dažādus stāstus par mīlestības formām un izpausmēm.
Darbība norisinās Londonā sešas nedēļas pirms Ziemassvētkiem, un katrs sižets atklāj atšķirīgu skatījumu uz mīlestību – no premjerministra un viņa darbinieces romantikas līdz sāpīgai laulības krīzei vai neveiklām pirmās mīlestības izjūtām. Filmas ansamblī piedalās spoži aktieri, tostarp Hjū Grants, Emma Tompsone, Alans Rikmens, Kolins Fērts, Laiams Nīsons, Kīra Naitlija un Bils Naijs, kura tēlojums rokenrola veterāna lomā ieguva īpašu atzinību. Lai gan kritiķu vērtējumi sākotnēji bija dalīti – daļa slavēja siltumu un humoru, citi pārmeta pārlieku daudz sižetu līniju –, skatītāju vidū tā ātri kļuva par kulta klasiku un ikgadēju svētku tradīciju. Un nu šis darbs nostiprinājies kā viens no mūsdienu kino ikoniskākajiem Ziemassvētku stāstiem.
Kas par piedzīvojumiem!
Kad pie apvāršņa parādās kapteinis Zobenzobs un viņa melnais kuģis, piedzīvojumi nav tālu!
Viņa kuģim uzbrūk viltīgā grāfiene Sibilla, nozogot dārgo zelta tīģeri un apburot apkalpi. Pašu kapteini aprij pūķis! Par laimi, glābšanas plānu uzsāk pavārs Tullijs un drosmīgā Rovena – ar slepenu ieroci: kapteiņa pretīgi gardo žurku zupu. Cīņa par septiņu jūru likteni tikai sākas! Animēto piedzīvojumu filmu "Kapteinis Zobenzobs un Grēlas grāfiene" ("Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral") skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmu noma".