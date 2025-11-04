Miks Galvanovskis un Roberts Dinters apvieno spēkus jaunā dziesmā “Viss ir beidzies”
Miks Galvanovskis izdevis savu septīto albuma singlu, ko sarakstījis kopā ar Liepājas roka leģendu.
Visas nedēļas garumā, Miks Galvanovskis diezgan īpatnējā veidā izdomājis izdot savu jaunāko albumu - katru dienu izlaižot pa vienam singlam un videoklipam. Šodien savu pirmatskaņojumu piedzīvo dziesma “Viss ir beidzies”, kas ir septītais albuma vēstnesis. Mums priekšā ir vēl 3 dziesmas, ko Miks piedāvās mums šajā nedēļā, noslēdzot šo albumu ar desmit kompozīcijām jau piektdien, kad viņš uzsāks savu koncerttūri.
"Man šis darbs ir ļoti īpašs, jo pie tā strādāju kopā ar cilvēku, ar ko nekad nebiju kopīgi rakstījis, bet tik pāris reizes šīs vasaras koncertos uzkāpis uz skatuves. Esmu neizsakāmi priecīgs, ka mani un Liepājas leģendārā ģitārista Roberta Dintera ceļi krustojās, jo manas šīs sajūtas sen neviens nebija sadzirdējis. Pie pirmajiem akordiem, ko Robis nospēlēja, man bija skaidra melodija un vienā vakarā mēs izveidojām šo darbu.
Dziesma “Viss ir beidzies” ir par cilvēkiem, kas impulsīvi mūs ir pametuši kādā dzīves situācijā un izvēlējušies vieglāko ceļu, ne problēmas risināt. Manā gadījumā noteikti par pamatu šim stāstam ir bijis personīgs pārdzīvojums, bet ticu, ka katrs klausītājs spēs saklausīt šajā dziesmā arī savas sāpes”, komentē Miks.
Šajā nedēļā Miks jau ir izdevis dziesmu “Kā būtu, ja būtu”. Dziesma “Viss ir beidzies” ir otrā no piecām šīs nedēļas jaunajām dziesmām!