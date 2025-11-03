FOTO: leģendārie "Fun Lovin' Criminals" aizrauj Rīgu ar jaudīgu koncertu

"Fun Lovin’ Criminals" koncerts "Palladium"
Deviņdesmito gadu kulta grupa no ASV "Fun Lovin' Criminals" šodien, 3. novembrī, uzstājās Rīgā, koncertzālē "Palladium".
"Fun Lovin' Criminals" vairāk nekā 30 gadu pastāvēšanas laikā ir spējuši nemainīgi saglabāt savu unikālo mūzikas stilu, kurā apvienoti hiphopa, roka, blūza, pat džeza un fanka elementi. 1996. gadā grupa iekaroja pasaules topus un miljoniem klausītāju sirdis ar albumu "Come Find Yourself" un hitu "Scooby Snacks". Grupa īpašu popularitāti savulaik ieguva Eiropā un Lielbritānijā, kur tai joprojām ir uzticama fanu bāze.
Koncertā Rīgā grupa izpildīja ne tikai savus slavenākos hitus kā “Scooby Snacks” un citus, bet arī jaunākos singlus, kas iekļauti vasaras izskaņā iznākušajā albumā "A Matter of Time", kura tapšanā piedalījies arī "Grammy" balvas ieguvējs - amerikāņu producents Tims Letems. Kā atzīst grupas dalībnieki, šis albums ir kā solījums uzticīgajiem faniem, kuri sen gaidījuši no grupas ko jaunu. Pirmo singlu, “Little Bit Further”, no jaunā albuma Kreiga Čārlza “BBC6 Music” šova klausītāji pēc ekskluzīva pirmatskaņojuma nosauca par “stone cold banger” jeb absolūti lielisku hitu. “Iemesls, kāpēc mēs to varējām izdarīt ir gaužām vienkāršs - esam atguvuši savu radošo brīvību,” atzīst grupas bundzinieks un producents Frenks Benbini.
"Fun Lovin’ Criminals" grupas pastāvēšanas laikā ir izdevuši astoņus albumus un snieguši koncertus visā pasaulē. Grupa iepriekš jau ir viesojusies Latvijā, 2010. gadā, un šogad, pēc 15 gadu pārtraukuma, tā atgriezīsies pie saviem faniem Rīgā, koncertzālē "Palladium".