Kima Kardašjana atklāj savus plānus attiecību jomā
Kima Kardašjana sniegusi retu ieskatu savā randiņu dzīvē, tostarp, vai viņa izmanto iepazīšanās lietotnes.
Atbildot uz jautājumu Endija Koena radio šovā, vai viņa ir aktīva lietotnē “Raya”, realitātes šova zvaigzne smaidot sacīja: “Nē, nē. Vai mums vajadzētu izveidot profilu? … Es nedomāju, ka jebkad lietošu šādu aplikāciju,” norādīja Kima, kura 2022. gadā oficiāli šķīra laulību ar reperi Kanji Vestu.
Kima Kardašjana un viņas stilīgā ģimene
Jautāta, vai viņai šobrīd ir izveidojušās jaunas romantiskās attiecības ar kādu vīrieti, zīmola “Skims” dibinātāja atbildēja noraidoši. “Nē, neesmu ar nevienu,” viņa teica. “Patiešām nē. Tas nav tāds ‘it kā nē’ – tiešām neesmu.”
Kardašjana atzina, ka viņai pašlaik nav laika romantikai, jo ikdienu pilnībā aizņem darbs un bērni. “Es nebiju atvērta attiecībām, kamēr gatavojos jurista eksāmeniem un jutu, ka nevaru atļauties ilgāk būt prom no saviem bērniem,” viņa paskaidroja.
Kima kopā ar bijušo vīru Kanji audzina četrus bērnus – Nortu, Seintu, Čikāgu un Psalmu.
Kima Kardašjana ar vecāko meitu Nortu Vestu
“Es visu laiku sev teicu – kad nokārtošu tieslietu eksāmenus, būšu gatava atvērties. Bet tagad esmu nedaudz iestrēgusi savā ierastajā ritmā – bērni katru vakaru ieņem manu istabu un gultu, un šī juceklīgā ikdiena ir kļuvusi par manu komforta zonu. Šobrīd būtu grūti pielāgot savu dzīvi kādam citam,” viņa piebilda. “Tāpēc esmu atvērta attiecībām, bet… tikai nedaudz.”
Kima Kardašjana ir bijusi precējusies trīs reizes. 2000. gadā 19 gadu vecumā viņa apprecējās ar mūzikas producentu Deimonu Tomasu, kurš trīs gadus vēlāk pieprasīja laulības šķiršanu. Vēlāk Kima vainoja bijušo vīru, norādot uz fizisku un emocionālu vardarbību no viņa puses, un atzina, ka kāzu ceremonijas laikā bijusi reibumā no “ecstasy”.
2011. gada maijā Kardašjana saderinājās ar NBA spēlētāju Krisu Hamfrisu, kurš tolaik pārstāvēja komandu “New Jersey Nets” un ar kuru viņa bija kopā kopš 2010. gada oktobra. Viņi salaulājās 20. augustā Kalifornijā. Pēc 72 laulībā pavadītām dienām viņa 31. oktobrī iesniedza šķiršanās pieteikumu, kā iemeslu norādot nesamierināmas atšķirības. Vairāki mediji pieļāva, ka Kimas un Krisa Hamfrisa laulība bijusi tikai publicitātes triks, lai popularizētu Kardašjanu ģimenes zīmolu un viņu turpmākos televīzijas projektus.
Kima Kardašjana ar līgavaini Krisu Hamfrīsu pastaigā Ņujorkā
Kardašjana 2012. gada aprīlī sāka attiecības ar reperi un ilggadējo draugu Kanji Vestu, kamēr joprojām bija likumīgi precējusies ar Hamfrisu. Viņas laulību oficiāli šķīra 2013. gada 3. jūnijā. Tā pašā gadā, 21. oktobrī – Kimas 33. dzimšanas dienā – viņa un Vests saderinājās, bet laulību ceremonija notika 2014. gada 24. maijā Florencē, Itālijā.