Dženifera Anistone gatava kāzām, viņa atkal atradusi savu ideālo vīrieti
Dženifera Anistone un Džims Kērtiss pirmoreiz savas attiecības afišēja šā gada jūlija sākumā.
Seriāla “Draugi” zvaigzne Dženifera Anistone esot līdz ausīm iemīlējusies hipnozes guru un labbūtības ekspertā Džimā Kērtisā. Pēc divām neveiksmīgām laulībām aktrise atkal gatava doties pie altāra, raksta portāls “RadarOnline”. Anistone ir pārliecināta, ka atradusi īsto vīrieti savai turpmākajai dzīvei.
Avots atklājis: “Džena un Džims ir kā bez prāta viens otra dēļ, turklāt viņa ir sasniegusi dzīves posmu, kad jūtas nogurusi no iepazīšanās spēlītēm.”
“Viņa ir gatava sevi pilnībā veltīt šim attiecībām, un ir viegli saprast, kāpēc. Džims ir īsts dārgums, kam piemīt neizmērojama izpratne par Dženas vajadzībām. Viņa tic, ka beidzot ir atradusi savu īso vīrieti uz mūžu,” piebildis iekšējais informācijas avots.
Ir vērts pieminēt, ka Džims “skaidri norādījis”, cik nopietni viņš uztver šīs attiecības. “Viņi jau pirmajā randiņā runāja par kopīgu nākotni,” atklājis paziņa. “Viņi domā par laulību un vēlas apmainīties ar solījumiem pludmalē Kabo [Kabo San Lūkasā, Meksikā], nelielā uzticamu draugu lokā.”
Avots arī norādījis: “Viņi ir pāris, kas rāmi uztver dzīvi un ir garīgi noskaņoti, tāpēc noteikti vēlēsies saņemt apgarotu svētību, izmantojot rozā kvarca kristālus un iekļaujot hipnozes rituālus.”
Pirmās runas par Dženiferas Anistones un Džima Kērtisa romantiskajām attiecībām parādījās jūnijā, kad abi bija manīti kopīgā atpūtā Spānijai piederošajā Maljorkas salā. Toreiz kāds pārim pietuvināts avots žurnālam “People” atklāja, ka abi satiekas jau dažus mēnešus un viņus iepazīstinājuši kopīgi draugi. “Viņa jūtas labi arī viena, taču ir gatava dalīt savu dzīvi ar kādu īpašu cilvēku,” paskaidroja avots. “Šobrīd Dženifera atrodas patiešām labā savas dzīves posmā – viņa jūtas līdzsvarota, piepildīta un patiesi laimīga,” viņš piebilda.
Pirmie mājieni, ka Dženifera un Džims varētu būt pāris, parādījās jau šī gada aprīlī, kad labsajūtas guru pievienoja sirsniņas un bicepsa emocijzīmi vienam no aktrises treniņu video.
Dženiferas pēdējās publiski zināmās attiecības bija laulība ar aktieri Džastinu Terū, kas noslēdzās ar šķiršanos 2018. gadā pēc trim kopdzīves gadiem. Tomēr viņi saglabājuši draudzīgas attiecības un kopš tā laika dažkārt pat redzēti kopā. Šā gada sākumā Terū apprecējās ar aktrisi Nikolu Braidonu Blūmu — nelaiķa NBC žurnālista Deivida Blūma meitu.
Dženifera Anistone un Džastins Terū, apmeklējot „Oskara” balvu ceremoniju
Pirms laulības ar Džastinu Terū aktrise bija precējusies ar Bredu Pitu. Šī laulība ilga no 2000. līdz 2005. gadam. Tieši tajā gadā Breds uzsāka attiecības ar savu nu jau šķirto sievu Andželinu Džoliju.
Dženifera Anistone un Breds Pits
