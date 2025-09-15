Dženifera Anistone uz seriāla "Rīta šovs" jaunās sezonas pirmizrādi ierodas ar jauno mīļoto
Holivudas aktrise Dženifera Anistone, par kuru ziņots, ka viņai izveidojušās romantiskas attiecības ar hipnozes guru Džimu Kērtisu, pirmo reizi atvedusi savu draugu līdzi uz sarkanā paklāja pasākumu.
Lai gan Dženifera Anistone negāja roku rokā pa sarkano paklāju kopā ar savu mīļoto vīrieti - zvaigžņu iecienīto hipnozes guru un labbūtības ekspertu Džimu Kērtisu -, abi tomēr kopā apmeklēja saviesīgo pasākumu. Dženifera uz seriāla “Rīta šovs” jaunākās sezonas pirmizrādes vakaru Ņujorkā bija ieradusies seksapīlā melnā kleitā un uz sarkanā paklāja pozēja kopā ar kolēģiem Rīzu Viterspūnu, Biliju Krudapu un Marku Duplasu. Arī Kērtiss bija klātesošs draudzenei nozīmīgajā vakarā. Viņš Anistoni atbalstīja, izvēloties būt nomaļāk no zvaigznes. Tērpies ikdienišķi viscaur melnā Džims Kērtiss plati smaidīja, stāvot paklāja malā un noraugoties notiekošajā.
Jāatzīmē, ka šī ir Anistones un Kērtisa pirmā kopīgā publiskais iziešana kopš baumām par viņu attiecībām 2025. gada jūlijā. Pirms dažiem mēnešiem kāds pārim pietuvināts avots žurnālam “People” apstiprināja runas par to, ka viņi ir pāris. "Viņus iepazīstināja draugs, un viss sākās kā draudzība. Džena bija izlasījusi viņa grāmatu un zināja par viņa darbu."
"Viņš ir ļoti atšķirīgs no ikviena, ar kuru viņai iepriekš bijusi attiecībās," norādīja avots.
Lai arī bez pozētām kopīgām fotogrāfijām, tomēr jāatzīmē, ka Dženiferas Anistones un Džima Kērtisa pirmizrādes vakara apmeklējums ir kā kluss publisks apliecinājums abu romantiskajām attiecībām.
Atgādināsim, ka pirms mēneša kāds aktrises paziņa portālam “Radar Online” apliecināja, ka pēc divām neveiksmīgām laulībām aktrise atkal esot gatava doties pie altāra. Viņa jūtas pārliecināta, ka atradusi īsto vīrieti savai turpmākajai dzīvei.
Avots atklāja: “Džena un Džims ir kā bez prāta viens otra dēļ, turklāt viņa ir sasniegusi dzīves posmu, kad jūtas nogurusi no iepazīšanās spēlītēm.”
“Viņa ir gatava sevi pilnībā veltīt šim attiecībām, un ir viegli saprast, kāpēc. Džims ir īsts dārgums, kam piemīt neizmērojama izpratne par Dženas vajadzībām. Viņa tic, ka beidzot ir atradusi savu īso vīrieti uz mūžu,” piebilda iekšējais informācijas avots.
Pirmās runas par Dženiferas Anistones un Džima Kērtisa romantiskajām attiecībām parādījās jūnijā, kad abi bija manīti kopīgā atpūtā Spānijai piederošajā Maljorkas salā. Toreiz kāds pārim pietuvināts avots žurnālam “People” atklāja, ka abi satiekas jau dažus mēnešus.