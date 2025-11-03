Miks Galvanovskis līdz piektdienai izdos 5 jaunas dziesmas un to videoklipus. Šorīt nākusi klajā pirmā no kompozīcijām
Rokmūziķis Miks Galvanovskis jau 7. novembrī uzsāks savu koncerttūri “Par savu zemi saukt”, tāpēc viņš ir nolēmis īpaši ieskandināt šo nedēļu - no 3. līdz 7. novembrim, ik dienu izdodot pa jaunai dziesmai un videoklipam no sava jaunā albuma “Tā mana dzīve”.
Šodien pie klausītājiem nonāk Mika 6. albuma dziesma - “Kā būtu, ja būtu”. Albumā kopumā būs dzirdamas 10 jaunas dziesmas. Miks izdomājis izdot dziesmas pa vienai, lai īpaši pievērstu uzmanību katram singlam atsevišķi.
“Šī dziesma daudziem klausītājiem, iespējams, būs pārsteigums, jo tā ir nedaudz “vieglāka” kā līdz šim iznākušās albuma kompozīcijas. Šī dziesma tika uzrakstīta jau pirms kāda laiciņa un man ir prieks, ka tā beidzot ir nonākusi pie klausītājiem. Interesanti ir tas, ka es pirmo reizi izlēmu dziesmai nelikt klāt papildus daļas, piemēram ar ģitāras soliņu, un izdot to mazliet garāku par divām minūtēm. Dziesmas stāsts ir par nenotikušu mīlestību, jo bieži vien tā paliek neizbojāta. Jo nevar jau izbojāt to, kas nav noticis,” komentē Miks.
Dziesmas ierakstā piedalījies Mika Galvanovska grupas pamatsastāvs - Kristens Kupčs, Mārcis Briška, Jānis Narbuts un Reinis Briģis. Video uzņēmis Elvis Lācis.