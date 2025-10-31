"Bauhaus karnevāls" mākslas centrā "Zuzeum"; 31.10.2025
Ekstravagances un kostīmu vakars "Bauhaus karnevāls" mākslas centrā "Zuzeum". FOTO
Halovīna vakarā mākslas centrs "Zuzeum" aicināja ļauties brīvībai, krāsām un ritmam Bauhaus karnevālā, kas pārvērta muzeju par spilgtu gaismas, skaņu un kustības telpu.
"Izstādes “Visa pasaule kā Bauhaus” atmosfērā atdzīvosies pagājušā gadsimta 20. gadu gars — laiks, kad māksla lauzās ārpus rāmjiem un dzīve pati bija kā performance. Lai gan Bauhaus bieži saistās ar minimālisma tīrību, šī kustība bija radošuma un drosmes eksplozija — teātra izrādēs, masku ballēs un eksperimentālos uzvedumos. Šajā naktī Zuzeum pārtaps par Bauhaus laboratoriju, kur māksla, mūzika, krāsas, formas un kustība kļūs par vienotu veselumu," teikts pasākuma aprakstā.