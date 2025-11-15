Ella ar draugu Rīgā
Elīna Fūrmane ar draugu paliek Latvijā
Oktobra sākumā dziedātājai, dīdžejmeitenei un uzņēmējai Elīnai Fūrmanei bija paredzēts atgriezties Amerikā, Losandželosā, bet viņa pēkšņi pārdomāja un ar savu dzīvesdraugu finansistu Neitenu pieņēma lēmumu palikt Latvijā.
Elīnai Fūrmanei, paliekot Latvijā, sācies jauns dzīves posms. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" dziedātāja atklāj, ka oktobra sākumā ar draugu jau bija salikuši koferus prombraukšanai, bet beigās tā arī uz Losandželosu neaizlidoja. “Mēs jau vienreiz braucām prom septembrī, tagad, oktobrī, mēģinājām otro reizi, un tā arī neaizbraucām,” viņa smejas.
Elīna apstiprina, ka patiešām izvēlējusies palikt dzimtenē un uz ilgāku laiku. Šādu lēmumu pieņēmusi arī savu tuvinieku un ģimenes dēļ. Tāpat līdz ar mīļoto sievieti Latvijā paliek arī Ellas dzīvesdraugs Neitens. “Viņam šeit viss ļoti patīk, un viņš ir iemīlējis Latviju. Ar draudzenēm smējāmies, ka Neitens iepriekšējā dzīvē ir bijis kārtīgs latvietis. Ja es vēl nesen sūdzējos, ka lietus līst, viņam savukārt likās, ka viss ir lieliski. Tāpat arī Neitens var strādāt no jebkuras vietas.”
Paliekot Latvijā, Ella nopietni pievērsīsies savai sirdslietai – mūzikai – un turpinās darbu pie ierakstu albuma, ko plāno izdot nākamā gada sākumā. “Man ir vēl visādi interesanti plāni, ko vēlos īstenot. Ceru, ka no tā visa izrietēs kaut kas skaists un ļoti māksliniecisks,” nosaka Ella.