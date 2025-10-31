Kāzas kā no pasakas: pāri “Hobitu ciematā” pārsteidz pats Frodo Baginss
Kāzas Jaunzēlandes “Hobitu ciematā” pārvērtās neaizmirstamā brīdī, kad tajās uzradās pavisam negaidīts viesis.
Šariks un Džesika bija tikko pabeiguši kāzu dokumentu parakstīšanu, kad aktieris Elija Vuds pēkšņi pārsteidza laimīgo pāri. “Mēs tikko bijām beiguši parakstīt papīrus, kad pēkšņi Elija Vuds sāka iet pa eju,” stāstīja Šariks. “Sākumā nodomāju: “Nē, tas nevar būt viņš.” Tad – “Ak, tas tiešām ir viņš!””
Vuds, kurš visā pasaulē pazīstams kā Frodo Baginss no filmu triloģijas “Gredzenu pavēlnieks”, bija piestājis “Hobitu ciematā” brīdī, kad jaunlaulātie pabeidza savu ceremoniju. “Visa diena bija lietaina, bet tieši uz pusstundu lietus mitējās, un mēs paspējām sarīkot ceremoniju,” stāstīja Šariks.
Tiklīdz pāris pateica “jā”, pa eju ienāca pats “Frodo”, pārsteidzot gan viņus, gan viesus. Sociālajos tīklos ātri izplatījās “Hobitu ciemata” oficiālais TikTok video, kurā fiksēts brīdis ar uzrakstu: “Tu precies un tavās kāzās pēkšņi ierodas negaidīts viesis…”
“Viņš paspieda mums rokas, apsveica un uzņēma pāris fotogrāfijas, pirms devās tālāk ekskursijā — viņš tur bija kopā ar grupu,” pastāstīja līgavainis.
Komentāri internetā bija tikpat entuziastiski: “Tas ir tāpat kā apprecēties baznīcā un pēkšņi ienāk Jēzus,” — rakstīja kāds komentētājs. “Cik jauki, ka viņš atļāva viņiem apprecēties savā pagalmā,” — piebilda cits.
“Hobitu ciemata” tūrisma vadītājs Šeins Forests norādīja, ka šī bijusi pirmā reize, kad kāzās šajā vietā piedalījies kāds no “Gredzenu pavēlnieka” aktieriem.
Filmēšanas vieta, kas izmantota gan “Gredzenu pavēlnieka”, gan “Hobita” triloģijās, bija ideāla pasaku ainava pāra lielajai dienai.Šarikam, kurš jau gadiem ir “Gredzenu pavēlnieka” fans, šis brīdis šķitis pārāk labs, lai būtu īsts. Pāris bija izvēlējies šo vietu, jo mīl Tolkīna pasauli, taču nebija iedomājies, ka viņu ceremonijā ieradīsies pats Frodo.
Kad aktieris kopā ar ekskursijas grupu pazuda aiz kalniem, jaunlaulātie palika smaidot, ieskauti ģimenes, draugu un Šairas zaļo pauguru vidū — gluži kā īstā Tolkīna pasakā.