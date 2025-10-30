Pārsteidzoši Halovīna kostīmu dati: kas šogad aizēno klasiskos spokus un vampīrus?
Latvijas iedzīvotāju vidū šogad īpašu popularitāti ieguvušas biedējošas lāču un trušu maskas, kas pārspējušas pat klasiskos Halovīna spoku un vampīru tēlus.
Kā liecina tirdzniecības centra internetā 220.lv apkopotie dati, oktobrī strauji pieaudzis pieprasījums pēc Halovīna tematikas kostīmiem un interjera dekoriem.
“Ar katru gadu redzam, ka interese par Halovīna tematikas precēm kļūst arvien lielāka. Šos svētkus arvien biežāk Latvijā svin draugu kompānijās, izglītības iestādēs un darba kolektīvos. Interesanti vērot, kā ik gadu pārdošanas datos iezīmējas tā brīža popkultūras aktualitātes, piemēram, pērn lielu popularitāti ieguva Ādamsu ģimenītes varones “Wednesday” parūka, savukārt šogad izceļas pavisam jauni un radoši tēli,” norāda 220.lv Marketplace Pārdošanas vadītājs Kārlis Ozols.
Pērn starp pārdotākajiem Halovīna kostīmiem īpaši izcēlās “Daikoye LED maska”. Aiz tās sekoja “Scream” maska, iedvesmota no ikoniskās Holivudas šausmu filmas.
Ozols papildina, ka līdzīgi kā citus gadus, vampīru zobi, mākslīgās asinis un zirnekļu tīkli tradicionāli ierindojas starp pieprasītākajiem Halovīna ballīšu aksesuāriem un arī šogad šie elementi nemainīgi saglabā savu popularitāti pircēju vidū.
Rīgas veikalu skatlogus jau pārņēmis Halovīns
Rīgas ielās jau jūtama Halovīna noskaņa — skatlogos gozējas ķirbji, spoki un raganas, bet veikalu ieejas rotā zirnekļu tīkli un ...