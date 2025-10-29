Zināms datums, kad reperis Šons "Diddy" Kombss iznāks no cietuma
Amerikāņu reperis Šons “Diddy” Kombss turpina uzsvērt savu nevainību, kamēr viņa komanda gatavojas pārsūdzēt tiesas spriedumu. Šobrīd zināms, cik ilgi reperim būs jāpaliek ieslodzījumā.
Saskaņā ar Federālā cietumu biroja informāciju Šonam "Diddy" Kombsam būs jāsēž aiz restēm līdz 2028. gada 8. maijam. 55 gadus vecais mūzikas magnāts tika notiesāts šī mēneša sākumā. Viņam piesprieda 50 mēnešu ilgu cietumsodu pēc tam, kad reperis tika atzīts par vainīgu divos ar prostitūciju saistītos noziegumos.
Bijušais kompānijas “Bad Boy Records” izpilddirektors neatzina savu vainu nevienā no apsūdzībām un joprojām apgalvo, ka ir nevainīgs. Viņa advokāti ir iesnieguši apelācijas pieteikumu Ņujorkas Federālajā apgabaltiesā, cenšoties atcelt gan spriedumu, gan četrus gadus ilgo cietumsodu.
Repera Diddy māte Dženisa Kombsa pamet tiesas zāli pēc dēlam nolasītā sprieduma 2025. gada 2. jūlijā
Spriedums sekojis astoņu nedēļu ilgajam tiesas procesam jūlijā, kas noslēdzās ar dalītu iznākumu, attaisnojot Kombsu smagākajās apsūdzībās, tostarp cilvēku tirdzniecībā un organizētā noziedzībā.
Ņemot vērā jau izciesto laika periodu, tiek prognozēts, ka Diddy ieslodzījumā vēl aizvadīs nedaudz vairāk kā trīs gadus, ja viņa apelācijas iesniegums tiks noraidīts. Šobrīd Kombss tiek turēts Metropolitēna aizturēšanas centrā Bruklinā, kur viņš atrodas kopš aresta pagājušajā gada.