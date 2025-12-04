Žurnāls: Pļavniekos nošautajam zēnam tēmēts tieši pierē; vecāki neizpratnē par izmeklēšanas versiju
7. februārī kādā Pļavnieku daudzdzīvokļu nama dzīvoklī tika atrasti divi 2012. gadā dzimušu zēnu līķi ar šautām brūcēm. Toreiz izskanēja pieļāvums, ka puiši spēlējušies ar ieročiem un notikusi nelaime, kas, iespējams, novedusi pie vēl vienas neapdomīgās rīcības. Tomēr tagad nogalinātā zēna vecāki žurnālam "Ir" apliecina, ka apšauba izmeklēšanas rezultātus.
Februārī raidījumam "Degpunktā" Pļavniekos sastaptie kaimiņi, kuri pazinuši ģimeni, kuras dzīvoklī notika traģēdija, vienprātīgi norādīja, ka vietējie par notikušo daudz nerunā un precīzas informācijas par to, kas tieši tajā dienā notika un kā divi bērni zaudēja dzīvību, nav. Kāda pie mājas satikta sieviete raidījumam "Degpunktā" atklāja, ka zēnus dzīvoklī sašautus atradusi viena no viņu mātēm.
Pēc tam atklājies, ka notikušajā traģēdijā Pļavniekos viens no puikām ar tēva Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) darbinieka ieroci nejauši nošāvis otru un pēc tam iešāvis sev galvā. Tobrīd tiesībsargājošās iestādes nebija precīzi atklājušas zēnu nāves apstākļus.
Vēlāk prokuratūrā pastāstīja, ka personai apsūdzība celta pēc diviem Krimināllikuma pantiem, proti, par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīcijas glabāšanu, pārkāpjot normatīvos aktus, ja tas izraisījis smagas sekas, un par šaujamieroča munīcijas glabāšanu bez attiecīgas atļaujas.
Ceturtdien, 4. decembrī žurnāls "Ir" raksta, ka izmeklēšanā šī traģēdija atzīta par rotaļas laikā notikušu nejaušību.
"Mūsu cietušajam ir tēmēts tieši pierē no pusmetra attāluma. Kas tā par rotaļu, kur nepilngadīgais notēmē savam draugam pierē?", žurnāls citē cietušo pārstāvi šajā lietā.
Žurnāls vēsta, ka liktenīgajā dienā pēc skolas Toms (abu bērnu vārdi publikācijā mainīti) izmācījies un prasījis mammai, vai var aiziet ciemos pie drauga Dāvja.
Lietā veiktas vairākas ekspertīzes, kas ļāvušas izmeklētājiem rekonstruēt notikumu gaitu dzīvoklī. Ekspertīzēs noskaidrota šāviena distance, izšautās lodes trajektorija, ķermeņu un ieroča novietojums nozieguma vietā.
Konstatēts apsūdzētā dēla DNS pēdu trūkums uz klasesbiedra ķermeņa, kas arī norāda uz konflikta neesamību konkrētajā dienā. Šie fakti norāda, ka dzīvoklī dzīvojošais zēns, visticamāk, nejauši nošāva savu draugu, bet pēc aptuveni septiņām minūtēm raidīja šāvienu sev galvā, raksta žurnāls.
Toma vecāki izmeklēšanas versijai par nejauši izdarītu šāvienu netic. "Kas tā par rotaļu, kur nepilngadīgais notēmē savam draugam precīzi vidū pierē?", jautājis cietušo pārstāvis Raimonds Štālbergs.
Viņš uzsvēris, ka pirms šāviena ir jāveic virkne apzinātu darbību - jāielādē lodes magazīnā, magazīna jāieliek ierocī, ierocis jāpārvelk, ielaižot lodi stobrā, jānolaiž drošinātājs un jāpaceļ roka izstieptā stāvoklī.
Tieši šo apstākļu dēļ Toma vecāki lūguši izmeklēšanā veikt trasoloģisko ekspertīzi, lai precīzi noteiktu, kā un kur šāviena brīdī ir atradusies katra persona. Ekspertīze atteikta ar pamatojumu, ka izmeklēšanā savāktie pierādījumi ir pietiekami un apstiprina, ka tīša slepkavība nav notikusi.
"Mūsu versija - iespējams, bijis tā, ka mūsu cietušais ir vēlējies iet mājās, un šinī brīdī nostrādājis tas trigeris, aizvainojums vai kas," pieļāvis cietušo pārstāvis, raksta žurnāls "Ir".
Jau ziņots, ka lietu pirms nodošanas prokuratūrā izmeklēja Iekšējās drošības birojs (IDB).
IDB iepriekš paziņojumā medijiem vēstīja, ka IDB lietā sadarbībā ar uzraugošo prokuroru veicis "apjomīgu izmeklēšanu, pierādījumu iegūšanu un pārbaudi notikušā faktisko apstākļu noskaidrošanai". Bijušas noteiktas vairākas "sarežģītas un izpildes ziņā laikietilpīgas ekspertīzes". Izmeklētājiem sākotnēji nav bijuši skaidri notikuma faktiskie apstākļi, bet izmeklēšanas laikā rekonstruētas bērnu dienas gaitas un nāves iestāšanās apstākļi.
Pabeidzot šo izmeklēšanu, pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu daļā par nonāvēšanu, jo "konstatēti kriminālprocesu nepieļaujoši apstākļi". Kriminālprocesa likumā uzskatīti vairāki šādi apstākļi, piemēram, ja persona, kura saucama pie kriminālatbildības, ir mirusi.
Jau vēstīts, ka 2025. gada 7. februārī Rīgā, kādā Pļavnieku daudzdzīvokļu nama dzīvoklī, tika atrasti divi 2012. gadā dzimušu zēnu līķi ar šautām brūcēm.