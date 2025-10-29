Ieskats pašmāju iepazīšanās šovā "Randiņš ar divām"
Pašmāju iepazīšanās šovā "Randiņš ar divām" uz dāmu sirdīm palikuši vairs tikai četri pretendenti
Līdz mīlestības šova “Randiņš ar divām” noslēgumam atlicis pavisam nedaudz. Aktrises Lelde Dreimane un Linda Kalniņa dosies uz randiņiem ar šova finālistiem, lai pieņemtu gala lēmumu - ar kuru no dalībniekiem veidot attiecības?
Šovā “Randiņš ar divām” palikuši vien četri dalībnieki. Lai gan sestajā epizodē pēc izbalsošanas bija palikuši pieci puiši, tika atklāts, ka Artūrs nebūs gatavs palikt līdz finālam - viņa meitai drīzumā būs dzimšanas diena. Raidījuma vadītājs Aivis Ceriņš kopā ar dāmām lūdza Artūru pieņemt smagu izvēli – doties atpakaļ uz Latviju jau tagad vai palikt villā. Izvēle nebija viegla, taču Artūram meitas labbūtība ir ļoti svarīga, un viņš nolēma šovu pamest.
Raidījuma finālistu vidū ir daudzpusīgais Oskars, noslēpumainais Raivo, šarmantais Arnolds un ekstravagantais Edgars. Septītajā epizodē Linda un Edgars dosies randiņā, meklējot izredzēto pludmali, bet Lelde un Arnolds pavadīs laiku villā divatā. Raivo, cenšoties izrādīt iniciatīvu, sagatavos Lindai romantisku pārsteigumu. Kuram pārim būs lielāka “ķīmija”? Kuri no puišiem iegūs meiteņu atzinību? Un galu galā – kas slēpjas aiz “Patiesības maskas”?
Skaties “Randiņš ar divām” fināla epizodi "Go3" televīzijā jau nākamnedēļ, 4. novembrī. Piedzīvo pēdējās šova intrigas, romantiskos brīžus un patiesās sajūtas “Randiņš ar divām. Bez maskām” papildsērijās, kuras iznāks katru dienu (otrdien-piektdien) līdz 31. oktobrim.