Igauņu repera "Tommy Cash" koncerts "Palladium" (27.10.2025.)
VIDEO: Tommy Cash koncertā pārsteidz latviešu fanus - izskan dziesma, ko zina visi!
Koncertzālē “Palladium” 27. oktobrī uzstājās šī gada Eirovīzijas dziesmu konkursa dalībnieks, igauņu reperis Tommy Cash, kurš šobrīd devies Eiropas koncertturnejā. Latvijas publikai viņš bija sagatavojis īpašu pārsteigumu.
Koncerta laikā Tommy Cash negaidīti atskaņoja Laura Reinika dziesmu “Sirds sadeg neparasti”, kas izraisīja sajūsmu publikas rindās.
Uz šo notikumu reaģējis arī pats Lauris Reiniks, “Instagram” daloties ar pārsteigumu par to, kā viņa dziesma nokļuvusi igauņu mākslinieka koncertā. Viņš gan piebildis, ka pret šādu izvēli nav iebildumu.
Vēlāk noskaidrojies, ka Tommy Cash katrā turnejas pieturā iekļauj vienu no konkrētās valsts populārākajām dziesmām, godinot vietējo kultūru un auditoriju.
Tommy Cash, īstajā vārdā Tomass Tammemetss, ir igauņu reperis, producents un vizuālais mākslinieks. Mūzikas karjeru viņš sāka 2014. gadā ar miksteipu “Euroz Dollaz Yeniz”, bet plašāku atpazīstamību guva ar 2016. gada hitu “Winaloto”, kura videoklips ieguva Igaunijas Mūzikas balvu kategorijā “Gada videoklips”.
Savā karjerā viņš uzstājies Eiropā un ASV, kā arī tādos festivālos kā “Glastonbury”, “Sziget” un “Positivus”. Tommy Cash sadarbojies ar pasaulslaveniem mūziķiem, tostarp Charli XCX, Diplo un Bones.
Rīgas koncertā viņš izpildīja savus populārākos skaņdarbus — “Espresso Macchiato”, “Zuccenberg”, “Ferrari” un citus fanu iemīļotus hitus, radot enerģisku un provokatīvu atmosfēru, kādai viņa koncerti ir pazīstami visā pasaulē.