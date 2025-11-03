Katrīne Vasiļevska ceļojumā Maldivās
TV personība un digitālā satura veidotāja Katrīne Vasiļevska atgriezusies no deviņu dienu krāšņa un pārsteigumiem bagāta ceļojuma Maldīvu salās.
Sapņi mēdz piepildīties! Katrīne Vasiļevska saka: “Vismaz reizi mūžā ir jāpiedzīvo Maldīvu vaibs”
Pēc atgriešanās Latvijā Katrīne Vasiļevska žurnālam "Kas Jauns" saka – cilvēkam ir jāuzdrošinās sapņot, jo sapņi mēdz piepildīties. Tieši tā viņai noticis ar ceļojumu uz Maldīvu salām: “Man kārtējo reizi dzīvē piepildās viss, ko es vēlos un kā esmu ieplānojusi. Daudzi no mums nesapņo, jo viņiem liekas, ka tas ir nereāli, kā tad to varēs realizēt, tas taču ir tik dārgi… Un tādējādi noliek savus lielākos sapņus malā.”
“Man jau liekas, ka katram čeklistē ir ietvertas Maldīvas,” smaida Katrīne un atklāj: “Augustā ar vīru Pēteri nolēmām divatā aizbraukt uz divām nedēļām uz Ameriku. Pirms iegādājāmies aviobiļetes, man pat ieskrēja prātā doma, ka varētu nopirkt biļetes uz Maldīvām un pārsteigt vīru lidostā – ka lidojam nevis uz Ameriku, bet Maldīvām. Sāku skatīties, cik tas maksā – biļetes, viesnīcas. Taču, tā kā Pēteris jau bija noīrējis kabrioletu, ar ko vizināties pa Ameriku, sapratu, ka šoreiz šādu pārsteigumu nevaru īstenot. Taču nodomāju, ka nākamreiz, kad ko plānosim, tad gan atgriezīsimies pie lidojuma uz Maldīvu salām, jo tik daudz kur ir būts, bet tur vēl ne. Atgriežoties no Amerikas, pēc divām nedēļām saņēmu piedāvājumu lidot uz Maldīvām. Tā kā es biju jau šo braucienu manifestējusi, plānojusi, tas arī piepildījās. Vajag domāt, vēlēties un prasīt Visumam,” rekomendē Katrīne.
Uz Maldīvu salām šoreiz viņa lidoja ar draudzeni, jo vīram tajā laikā bijis reiss uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem. “Lidojām aptuveni 16 stundas. Sākotnēji līdz Frankfurtei, tad uz Abū Dabī, tad Maldīvām. Un galapunktā uz vienu no salām mūs aizvizināja ar mazizmēra lidmašīnu,” ceļojuma nianses atklāj viņa un saka – bijusi šokēta, nonākusi galamērķī. “Visapkārt ir tik skaisti, it kā būtu uzlikts kāds Instagram filtrs – šķiet, ka tā nav realitāte. Ūdens ir pārāk zils un dzidrs, smiltis ir pārāk baltas, palmas pārāk zaļas... Ir tāda nerealitātes sajūta, un visu laiku mēģini attapties, pamosties, un tad ir šoks, saprotot – tas viss ir īsts! Līdz ar to visu laiku esi eiforijā,” viņa dalās pārdzīvojumā.