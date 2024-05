“Bez vīrieša es nespēju!” - Katy Tindemark par attiecībām un karjeru

Mūziķes tagadējais vīrietis ir Valērijs Barjers, turīgs uzņēmējs no Latvijas, gados krietni vecāks par pašu. “Visi vīrieši bijuši vecāki par mani. Nu nepatīk man jauni vīrieši! Man nevajag “dēlu”, man vajag īstu veci! Jā, viņš ir turīgs, bet ne miljonārs, taču savulaik Latvijā bija diezgan ietekmīgs. Nav jau tā, ka es viņu slēpju, taču viņam ne visai patīk publicitāte,” stāsta Katy, piebilstot: “Viņš manā dzīvē ir pirmais cilvēks, kas mani lutina. Viņš ļoti rūpējas par mani, ir mīļš, nekad nepateiks sliktu vārdu. Jā, man ir darbs, bet, tā kā atteicos no kontrakta Spānijā, vairs nepelnu tik daudz, kā līdz šim. Un viņš rūpējas, lai man finansiālā ziņā nebūtu raižu. Taču tas nepavisam nav galvenais, kāpēc esmu kopā ar viņu! Es pati sevi varu uzturēt, bet šoreiz tieši šo attiecību dēļ atteicos no labi apmaksāta darba Spānijā. Izvēlē starp labu darbu un labu vīrieti es izvēlējos labu vīrieti!”