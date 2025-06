Dziedātāja Katy Tindemark ar savu nu jau lielo meitu runā angliski

Elizabete dzimusi Katy attiecībās ar zviedru uzņēmēju Bo Rikardu Tindemarku, ar viņu kopā dziedātāja bija vairāk nekā sešus gadus, no tiem gadu oficiālā laulībā. Līdz sešu gadu vecumam pāra meita dzīvoja Rīgā kopā ar mammu. Taču, kad bērnam sākās skolas gaitas, bet Katy nevēlējās atteikties no muzikālās karjeras, jo tobrīd daudz ceļoja no vienas valsts uz citu, ar meitas tēti tika nolemts, ka Elizabete dosies pie tēva uz Stokholmu, kur arī uzsāka skolas gaitas. Nu meitene tur beigusi jau 9. klasi.