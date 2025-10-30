Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - pašmāju seriāls, Holivudas leģendas pēdējā filma, britu drāma un prieciņš kinomīļiem
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties pašmāju seriālu "Slepkavības lieta Nr. 1. Lapsenes", visas populārās franšīzes "Ātrs un bez žēlastības" filmas, "Lapsas dzimšanas dienu" un filmas no "Riga IFF".
Kurš ir upuris, kurš – slepkava?
Pirmizrādi piedzīvo Andreja Ēķa psiholoģiskais trilleris “Slepkavības lieta Nr.1. Lapsenes”
Ar pirmizrādi un skatītāju interesi Latvijas ekrānos debitējis jauns pašmāju psiholoģiskais trilleris "Slepkavības lieta Nr. 1. Lapsenes"
Una un Dāvids ir šķietami laimīgs un pārticis pāris, taču izbijusī aktrise par savu pozīciju attiecībās nejūtas pārliecināta, par sabiedrībā ietekmīgo vīru lasot gan dzeltenajā presē, gan saņemot noslēpumainas īsziņas. Ciemos pie abiem ierodas ģimenes draugs Oskars, kurš nesekmīgi lūdz Dāvidam pārdot golfa klubu, bet Una nespēj izturēt nokaitēto gaisotni un dodas pasniegt meistarklases teātra mākslā jaunajam studentam Gustavam. Tieši tur Unai rodas plāns, kā nosargāt savu vietu ģimenē. Sākas cīņa par savu plānu realizāciju un, izrādās, arī par dzīvību. Kurš ir upuris un kurš slepkava, skatītājam būs jāuzmin pašam. Lomās: Madara Botmane, Normunds Laizāns, Aksels Aizkalns, Ģirts Luiziniks, Toms Auniņš, Ieva Lejiņa. Režisors – Andrejs Ēķis, scenārija autori – Zane Zuste, Andrejs Ēķis.
Draudzenes atkal kopā
Mūžībā šomēnes aizgājušo Daienu Kītoni pieminot, noskaties aktrises pēdējo filmu, kas stāsta par draudzību mūža garumā.
Filma stāsta par Noru, Džinniju un Mēriju – trim bērnības labākajām draudzenēm, kuras katru vasaru pavadīja kopā nometnē. Pēc gadiem, kad rodas iespēja atkal sanākt kopā uz vasaras nometnes atkalapvienošanos, viņas visas to izmanto.
Cīņa par patiesību un varu
Kad būvniecības magnāts Džeks Vraits it kā pēc pašnāvības tiek atrasts miris, viņa pēdējā griba satricina ģimeni.
Mantojuma sadalījums izraisa spriedzi, atklājot senus noslēpumus un aizdomas par slepkavību. Katrs ģimenes loceklis kļūst par aizdomās turēto, un sākas cīņa par patiesību, varu un izdzīvošanu. Britu seriālu "Es, Džeks Vraits" ("I, Jack Wright") skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli".
Ātrs un bez žēlastības
Lieliska iespēja vienuviet skatīt visas populārās franšīzes "Ātrs un bez žēlastības" ("Fast & Furious") filmas – kopā tādu ir jau desmit!
Franšīze sākās 2001. gadā ar filmu "The Fast and the Furious", kas balstīta uz žurnāla "Vibe" rakstu "Racer X" par ielu sacīkstēm Ņujorkā. Lai gan sākotnēji filmas tika kritizētas par vienkāršotu sižetu, ar laiku tās ieguva plašu atzinību, kļūstot par globālu popkultūras fenomenu. Līdz šim ir iznākušas 10 galvenās filmas, un franšīze ir kļuvusi par "Universal Pictures" visienesīgāko projektu, ar kases ieņēmumiem pārsniedzot septiņus miljardus dolāru visā pasaulē.
Visas desmit šīs spraigā sižeta filmas skatieties Tet televīzijas īpašajā sadaļā "Ātrs un bez žēlastības".
Lapsa, Tuta un draugi svin
Vai dzimšanas diena ir arī tava pati mīļākā diena gadā?
Lapsa visu gadu ir ļoti gaidījusi savu dzimšanas dienu. Nu tā beidzot ir klāt, un Tuta apņēmusies sarīkot draudzenei visu laiku labāko dārza ballīti! Talkā nāk arī Feneks, Āpsītis un Robots. Tomēr svinībās nekas nenotiek gluži tā, kā plānots… Vai Tutai ar draugiem izdosies īstenot Lapsas bezgalīgi garo vēlmju sarakstu? Un kas beigās izrādīsies vislielākā un skaistākā dāvana?
Festivāla kino
Festivāla Riga IFF filmu izlasē ir tādi meistardarbi kā pieciem "Oskariem" nominētā (un par labāko scenāriju to arī ieguvusī) "Kritiena anatomija" ("Anatomy of a Fall"), igauņu pērle "Neredzamā cīņa" ("The Invisible Fight"), vācu drāma "Undīne" ("Undine"), itāļu komēdija "Maģiskās naktis" ("Magical Nights"), vēsturiskā dāņu drāma "Meitene ar adatu" ("The Girl with the Needle"), pašmāju filmas "Ko zina klusā Gerda", "Homo Novus", "Projām", "Mans laulību projekts", "Bezkaunīgie", "Mūris", "Gads pirms kara", "Sēklis", "Izmisums", "Māsas", "Baltu ciltis" un citas.
"Riga IFF" izrādītās filmas skatieties Tet televīzijas īpašajā sadaļā "Riga IFF izrādītās filmas".