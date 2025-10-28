“Labvēlīgais tips” ielūdz uz spožu Vecgada šovu ”Lai laime nepāriet 2026”
Zaļās koka čūskas gads drīzumā gatavojas apēst pats savu asti, tādēļ šajā dramatiskajā brīdī talkā nāk grupa “Labvēlīgais tips”, kura jau tradicionāli ālēsies, spēlēs un jokos savā ikgadējā Vecgada šovā “Lai laime nepāriet 2026” spožākajās Latvijas lokācijās.
25. decembrī grupa “Labvēlīgais tips” viesosies Valmieras Kultūras centrā, 26. decembrī – Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”, 27. decembrī – Ventspils teātra namā “Jūras vārti”, 28. decembrī – Vidzemes koncertzālē Cēsīs, 29. decembrī – Latgales vēstniecībā “GORS” Rēzeknē, lai visbeidzot 31. decembrī par spožāko punktu Rīgā padarītu Ķīpsalas halli.
Pirmajā pasākuma daļā sagaidāms jautrs gada pārskats par būšanām un nebūšanām valstī, bet otrajā ikviens tiks aicināts aizmirst, ka šis ir koncerts ar sēdvietām, un ļauties svētku laika līksmei. Koncertā skanēs tikai un vienīgi vokāli instrumentālā ansambļa “Labvēlīgais tips” apzeltītais dziesmu fonds – plus pa kādam jaunumam un pirmatskaņojumam.
Kopā ar visiem svētkus svinēs: Andris Freidenfelds (balss), Normunds Jakušonoks (balss, taustiņi), Ģirts Lūsis (balss, ģitāra), Kaspars Tīmanis (balss, trombons), Oskars Ozoliņš (trompete, balss), Artūrs Kutepovs (ģitāra), Pēteris Liepiņš (ģitāra), Haralds Stenclavs (taustiņi) un Ainis Zavackis (sitaminstrumenti). Pirms koncerta un pārtraukumā prieka dzirksti uzšķils Kaspars Upaciers jeb UFO.