Miks Galvanovskis izdod jaunu singlu “Varu būt” un paziņo albuma iznākšanas datumu
Šodien Miks Galvanovskis izdevis piekto albuma singlu “Varu būt” un paziņo, ka albums gaidāms jau mazāk kā pēc divām nedēļām.
Miks izdomājis albumu izdot citādākā veidā un katru dienu no 3. līdz 7. novembrim izdos jaunu dziesmu, vēršot uzmanību uz katru singlu. Albumā būs dzirdamas 10 dziesmas un albums pilnībā tiks izdots 7. novembrī, kad sākas Mika pirmā lielā koncerttūre “Par savu zemi saukt”. Albuma izdošanas dienā mākslinieks sola vēl kādus lielus jaunumus!
“Dziesma “Varu būt” ir par to cik dažādi cilvēki spēj būt, lai pielāgotos un iepatiktos otram. Kā vienmēr es rakstu dziesmu vārdus par savu dzīvi. Šobrīd esmu nonācis tādā dzīves posmā, kad īsti neredzu iespēju, ka tuvākajā laikā man varētu būt kāda lielāka mīlestība pret kādu kā pret savu darbu un būšanu uz skatuves. Arī dziesmas video spilgti parāda to kādas ir cilvēku personības - no maiga līdz trakam, no mīļa līdz riebīgam,” komentē Miks.
Dziesmas ierakstā piedalījies Mika Galvanovska grupas pamatsastāvs - Kristens Kupčs, Mārcis Briška, Jānis Narbuts un Reinis Briģis. Video uzņēmis Daniels Neguliners.