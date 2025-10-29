Skaistumkonkursa dalībniece atlases kārtā noņem parūku un drosmīgi atklāj cīņu ar alopēciju
“Mis ASV 2025” atlases kārtā uz skatuves piedzīvots viens no emocionālākajiem mirkļiem konkursa vēsturē.
“Mis Nevada” titula ieguvēja Mērija Siklere konkursa “Mis ASV” atlases kārtā izvēlējās neslēpties zem parūkas, atklājot skatītājiem, ka viņai diagnosticēta pilnīga matu izkrišana jeb alopēcija (alopecia universalis).
23 gadus vecā dalībniece uz skatuves Rīno, Nevadas štatā, izgāja sudrabotā, dārgakmeņiem rotātā tērpā, ko papildināja mirdzoša galvas rota. Viņas izgājiens izpelnījās aplausus, īpaši brīdī, kad viņa nostājās līdzās Mis Ņūhempšīrai Monai Lesai Braketai, kura konkursā piedalījās hidžabā.
“Es zaudēju visus matus, un toreiz man pat prātā nenāca, ka reiz stāvēšu uz “Mis ASV” konkursa skatuves bez tiem – bet šeit es esmu,” Siklere stāstīja intervijā žurnālam “People” šā gada septembrī.
“Man vajadzēja ilgu laiku, lai iemācītos sevi redzēt kā skaistu. Un, manuprāt, tas ir pirmais solis – ja tu pati sevi uztver kā skaistu un pieņem to, arī citi cilvēki to saskatīs.”
Mērijai mati sāka izkrist pērnā gada decembrī – sākumā nelielos laukumos, līdz ārsti noteica diagnozi – “alopecia universalis”, slimību, kas izraisa pilnīgu matu zudumu visā ķermenī.
Tobrīd viņa strādāja par modeli, un pēdējais lielais projekts bija “Louis Vuitton” fotosesija. Taču, baidoties, ka slimība varētu pielikt punktu karjerai, Mērija Siklere no modes pasaules aizgāja.
“Atceros, kā reiz atgriezos mājās, paskatījos spogulī – mati bija pazuduši, arī skropstas vairs nebija, un es vairs sevi nepazinu,” atcerējās Siklere.
Pēc neliela pārtraukuma, kad bija aizgājusi no modeļu industrijas, viņa tomēr nolēma atgriezties skaistumkonkursos. Vispirms viņa ieguva otro vietu “Mis Teksasa ASV” sacensībās, bet šovasar jūlijā uzvarēja “Mis Nevada ASV” konkursā.
Pāris nedēļas pirms “Mis ASV” fināla viņa publiski paziņoja par savu diagnozi, kļūstot par pirmo sievieti ar alopēciju, kas pārstāv Nevadas štatu nacionālajā konkursā.
“Mis ASV 2025” fināls notika piektdien, 24. oktobrī, un par uzvarētāju kļuva Nebraskas skaistākā meitene Odrija Ekerta. "Mis Nevada" titula ieguvēja Mērija Siklere ieguva piekto vietu.