23 gadu vecumā mirusi seriāla “9-1-1: Nešvila” aktrise Izabella Adora Teita
23 gadu vecumā mūžībā devusies aktrise Izabella Adora Teita, kas pavisam nesen debitēja jaunajā seriālā “9-1-1: Nešvila” (9-1-1: Nashville).
Viņas nekrologā teikts: “Izabella bija pilna uguns — cīnītāja, kura nekad nemeklēja attaisnojumus tam, ka viņai varētu būt kāda invaliditāte salīdzinājumā ar citiem. Viņa bija arī ļoti muzikāli apdāvināta — bieži pavadīja stundas, rakstot un ierakstot dziesmas kopā ar draugiem un pat publicēja dažas no tām.”
Tālāk nekrologā rakstīts: “Visvairāk viņai patika pavadīt laiku ar ģimeni un draugiem — viņa vienmēr bija ballītes dvēsele. Viņas māsa bija viņas labākā draudzene, bet mamma — spožā gaisma viņas dzīvē.”
Nesen aktrise piedalījās seriāla “9-1-1: Nešvila” pirmizrādē kopā ar Leannu Raimsu un Krisu O'Donelu. Tiek ziņots, ka nākamās nedēļas sērijas beigās tiks iekļauts īpašs piemiņas paziņojums par godu Izabellai.
Aktrise slimoja ar retu Šarko–Marī–Tūta slimību — iedzimtu neiromuskulāru saslimšanu, kas bojā perifērās nervu šķiedras un izraisa muskuļu vājumu, jušanas traucējumus un gaitas problēmas.
Viņa pārvietojās ratiņkrēslā šīs slimības dēļ un 2022. gadā par to atklāti runāja savā “Instagram” kontā: “Kad man bija 13 gadi, man diagnosticēja progresējošu neiromuskulāru slimību, kas laika gaitā vājina kāju muskuļus. Kad man pirmo reizi uzstādīja diagnozi, es īsti nesapratu, kas tas ir vai ko tas nozīmē. Pēdējā laikā slimība ir ļoti progresējusi, un esmu pieņēmusi, ka, ja vēlos dzīvot savu dzīvi pilnvērtīgi, man reizēm jālieto ratiņkrēsls.”
Viņa piebilda: “Šis ir bijis grūts ceļš, jo pieņemt palīdzību un samierināties ar slimības progresu ir ārkārtīgi grūti. Kamēr centos to pieņemt, jutu, ka kaut kādā ziņā pazaudēju sevi. Man riebās, ka slimība ne tikai fiziski mani sagrāva, bet es pati ļāvu tai sagraut arī manu garu.”