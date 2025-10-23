Miris "Soft Cell" mūziķis Deivids Bols.
Miris populārās dziesmas "Tainted Love" izpildītājs, grupas "Soft Cell" mūziķis Deivids Bols
66 gadu vecumā miris astoņdesmitajos gados populārā britu sintpopa dueta "Soft Cell" mūziķis Deivids Bols, pavēstīja viņa pārstāvji.
Mūziķis no dzīves aizgājis trešdien miegā savās mājās Londonā, vēsta laikraksts "The Guardian".
Bols un Marks Almonds "Soft Cell" izveidoja 1978. gadā.
"Soft Cell" singls "Tainted Love" 1981. gadā ierindojās britu hitparādes pirmajā vietā, un visā pasaulē tika pārdots 21 miljons ieraksta eksemplāru.
Sekoja hiti "Say Hello, Wave Goodbye", "Torch" un "What", kas arī sasniedza britu hitparādes pirmo trijnieku.
Duets izjuka 1984. gadā, bet divtūkstošajos atkal apvienojās.
Dažas dienas pirms Bola nāves mūziķi bija pabeiguši darbu pie jaunā albuma.