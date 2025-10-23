Kinopilsēta “Cinevilla” pārtaps maģiskā sapņu valstībā - notiks “Danger Fest 2025”
No 24. oktobra līdz 1. novembrim kinopilsētā “Cinevilla” notiks festivāls “Danger Fest 2025”, kas šogad aicina iegrimt pasakainā fantāzijas pasaulē “Aizmirstā sapņu pilsēta”. Viss, kas notiek filmās, nav patiesība, bet “Cinevillā, sapņi kļūs par īstenību.
Šī gada festivāla tēma ir iedvesmota no grāmatas “Alise Brīnumzemē”, kur viss neiespējamais kļūst par īstenību un katrs pilsētas stūrītis glabā noslēptu pārsteigumu. Tā būs vieta, kur laiks apstājas un kur atdzimst sapņi, kas ikdienas steigā ir aizmirsti. “Cinevilla” pārtaps par pilsētu, kurā īstenība un iztēle saplūdīs vienā elpā. “Šogad “Danger Fest” vairs nav tikai svētki – tā ir īsta pieredze, kas ļauj cilvēkiem piedzīvot brīnumus un atcerēties, ka sapņi nekad nav pazuduši. Tie vienkārši gaida, lai tos atdzīvina,” stāsta pasākuma organizatore Anete Vanceviča.
Pasākums ir ģimenēm draudzīgs un piemērots gan lieliem, gan maziem. No pl. 18.00 līdz 21.00 pasākums būs īpaši piemērots ģimenēm ar bērniem – droša vide, draudzīgi tēli un pasaku noskaņa. No No pl. 21.00 - 23.00 iestājas nakts stunda, “Aizmirstā Sapņu Pilsēta” pārtaps noslēpumainākā pasaulē, kur tēli kļūs neparedzamāki, radot intrigu un vieglu šausmu pieskārienu.
Burvji un iluzionisti liks noticēt neiespējamajam, klauni un mīmi pārsteigs ar neparedzētām performancēm, bet sapņu tēli ar neparastām spējām iedzīvinās fantāzijas pasauli. Pilsētas ielās virmos lāzeršovi un gaismu spēles, radot elpu aizraujošu noskaņu, savukārt uz lielās skatuves katru apaļo stundu norisināsies krāšņi priekšnesumi.
Apmeklētāji varēs apskatīt Mini Zoo, “Pure Chocolate” šokolādes muzeju, motokluba “MC Rēgi” motociklu dunoņu kā arī baudīt citus pārsteigumus, kas sagaidīs ik uz soļa. “Danger Fest” šogad kļūs vēl plašāks, piedāvājot jaunas dekorācijas, līdz šim neredzētas pilsētas vietas un maģisku kino pieredzi, kas pieejama tikai “Cinevilla” teritorijā.
Kas Tevi sagaida “Danger Fest 2025”:
Burvji un iluzionisti (Eksperiments) – piedzīvo neiespējamo
Klauni, mīmi un dzīvās statujas (Klaunu pilsēta) – pārsteidzošas performances pilsētas ielās
Sapņu tēli ar neparastām spējām (Aizmirstais sapnis) – sastapsi pasaku varoņus ielās
Lāzeršovi un gaismu spēles (Neona un eksperimenta bulvāris) – krāšņas vizuālas pieredzes
Lielā skatuve (Spragust pilsēta) – katru apaļu stundu notiks krāšņas performances, lāzeršovs no “Ronin Lasers”, kas vijas kopā ar deju mākslu
Mini Zoo (Mini Zoo) – zirgs, ponijs, pile, tītars, zoss, kaza, truši, vista
Šokolādes muzejs (Sokolādes māja / “Pure Chocolate”) – iegrimšana šokolādes burvībā
Dekorācijas un filmēšanas rekvizīti (Kino, Cinevilla Cafe) – burvīgas instalācijas un dekorācijas
Aktieri, burvju un triku mākslinieki (Vampīru Aleja, Aizmirstie kapi) - mijiedarbošanās ar tēliem
Ronin lasers ar dejotājiem (Luzilu iela) krāšņs lāzeršovs ar kustību un mūziku
Ēdināšana un dzērieni (Kase, Miensieku iela, Cinevilla Cafe) – vairāki punkti ar siltajiem un aukstajiem dzērieniem un gardumiem
Pamestā pilsēta - gaida motokluba “Rēgi MC” moču rukoņa un duna.
Katru vakaru pilsētas vārti atvērsies no plkst. 18.00, un “Aizmirstā Sapņu Pilsēta” elpos kopā ar apmeklētājiem līdz pat pēdējiem šoviem. 24. 25. un 31. oktobrī un 1. novembrī pēdējais šovs plkst. 23.00. No 26.10. līdz 30.10. pēdējais šovs plkst. 22.00.
Šī gada jaunums. Pirmo reizi ir iespēja rezervēt īpašu personalizētu pieredzi grupām, sākot no 18 cilvēkiem. Visiem, kuri vēlas izbaudīt privātu un pielāgotu pasākumu, aicinām sazināties pa tālruni +371 29366654 vai rakstīt uz e-pastu cinevillaevent@gmail.com.
Kinopilsēta “Cinevilla” atrodas 15 km no Tukuma, Slampes pagasta Praviņās. Iebraucot kinopilsētā, automašīnām tiks nodrošināti divi lieli stāvlaukumi un organizēta satiksme. Apmeklētājiem jau pirmajā solī būs iespēja ienirst teritorijā, kas elpo, kustas un maģiski pārveidojas, ļaujot sapņiem kļūt par realitāti.
Ieejas biļešu cena pieaugušajiem ir 15 eiro, bērniem vecumā no 6 līdz 18 gadiem – 10 eiro, bērniem no 3 līdz 5 gadiem – 5 eiro, bet pensionāriem, uzrādot apliecību, – 10 eiro. Bērniem līdz 3 gadu vecumam ieeja ir bez maksas. Biļetes pieejamas pasākuma norises vietā.
Pasākuma laikā būs pieejami silti un auksti dzērieni, kā arī darbosies kafejnīca.