Beatrise un Eiženija: kā Jorkas princesēm izdodas izdzīvot vecāku skandālu ēnā?
Princese Beatrise un princese Eiženija, Jorkas hercoga un karalienes Elizabetes II mazmeitas, šobrīd saskaras ar nopietnām sekām no viņu tēva, prinča Endrū, šokējošajiem skandāliem. Kamēr viņas cenšas saglabāt savu dzīvi un karjeru, karaliskajā ģimenē valda liela spriedze, jo saistība ar tēvu, kura vārds tiek pieminēts vienā no šī gadsimta lielākajiem skandāliem, ietekmē viņu reputāciju un nākotnes iespējas.
Princis Endrū pēdējos gados cīnās ar sekām, kas radušās viņa saistībai ar notiesāto seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu. 17. oktobrī viņš paziņoja, ka atsakās no visiem saviem karaliskajiem tituliem un goda apbalvojumiem.
Prinča Endrū reputācija sāka sabrukt 2010. gadā viņa saistības ar miljardieri un seksuālo noziedznieku Epstīnu dēļ, taču situācija pasliktinājās 2015. gadā, kad viņa vārds tika minēts civiltiesā pret Epstīnu. Šajā tiesas lietā sieviete vārdā Virdžīnija Džufrē apgalvoja, ka Epstīns piespiedis viņu trīs reizes nodarboties ar seksu ar princi Endrū, kad viņai bija tikai 17 gadi.
Arī Endrū bijusī sieva, Sāra Fērgusona, ar kuru viņam ir meitas Beatrise un Eiženija, ir bijusi iekļauta skandālos. Noplūdusi e-pasta vēstule atklāja, ka viņa pēc publiskas draudzības noliegšanas izteikusi atzinību Epstīnam, kas noveda pie vairāku Lielbritānijas labdarības organizāciju saistību pārtraukšanas ar viņu.
Karaliskais eksperts Ričards Fitviliams sacīja, ka Beatrisei un Eiženijai būtu jāsāk arvien vairāk censties definēt sevi ārpus skandāliem, kas apdraudējuši viņu reputāciju un izraisījuši sabiedrisko uzmanību.
"Beatrisei un Eiženijai šajā cieši saistītajā ģimenē ir izaicinājums izveidot atsevišķas lomas no viņu kaunpilnajiem vecākiem," viņš sacīja. "Viņas ir labi pielāgojušās, tām ir karjeras un tās veic labdarības darbu. Tomēr Jorkas zīmols ir patiešām toksisks."
Fitviliams arī norādīja, ka "skandāls, visticamāk, pasliktināsies" pēc Džūfrē memuāru publicēšanas. "Tas nebūs viegli!" piebilda eksperts.
Karaliskās dzīves komentētāja Amanda Matta atzīmēja, ka Beatrise un Eiženija tiek uztvertas ar līdzjūtību, jo tās ir cietušas tikai saistībā ar tēvu, un pašas nav pieļāvušas nekādas kļūdas. "Beatrise un Eiženija tiek aprakstītas kā nevainīgi upuri viņu tēva skandālos," sacīja Matta. "Bet viņas saprot skandāla smagumu un šobrīd ir izvēlējušās palikt zem radara."
"Viņas pat izlēma neapmeklēt Britu muzeju šajā nedēļas nogalē saistībā ar viņu tēva skandāliem," viņa turpināja. "Viņu tēva distancēšanās no karaliskajiem pienākumiem ietekmē visu ģimenes uztveri, un tas var ietekmēt to, kā labdarības organizācijas un citas sabiedriskas iestādes vēlas sadarboties ar Beatrisi un Eiženiju, pat ja viņas pašas ir rīkojušās nevainojami."
"Avoti norāda, ka Endrū ir kļuvis arvien atkarīgāks no savām meitām emocionālā veidā, ņemot vērā viņa reputācijas lejupslīdi. Šī dinamika rada papildu spiedienu uz Beatrisi un Eiženiju gan viņu personīgajā, gan profesionālajā dzīvē."
Kā Beatrise, tā Eiženija ir izvēlējušās neatkarīgas profesionālas karjeras privātajā sektorā ārpus karaliskajiem pienākumiem. Beatrise šobrīd ir viceprezidente uzņēmumā "Afiniti", kas ir ASV bāzēts mākslīgā intelekta uzņēmums, kas specializējas klientu mijiedarbības optimizēšanā. Savukārt Eiženija ir direktore galerijā "Hauser & Wirth", starptautiskā mūsdienu mākslas galerijā Londonā.
Kaut arī viņas nestrādā karaliskajā ģimenē, abas māsas ir dzimušas princeses, jo ir Endrū meitas un mirušās karalienes Elizabetes II mazmeitas, un pēc dzimšanas tiesībām viņām ir tituls "Viņas Karaliskā Augstība". Kaut arī Endrū un Sāra ir zaudējuši savus titulus kā Jorkas hercogs un hercogiene, Beatrisei un Eiženijai tituli paliks neskarti.
Matta sacīja, ka Beatrisei un Eiženijai, kā arī viņu vecākiem nebūs liegts piedalīties karaliskās ģimenes pasākumos neskatoties uz skandāliem.
"Visticamāk, mēs vēl redzēsim bijušos Jorkus un princeses Beatrisi un Eiženiju karaliskajos pasākumos nākotnē, bet privātākā kapacitātē," viņa sacīja. "Tomēr, ņemot vērā, ka Sāras tituls vairs netiek izmantots, viņas redzamība lielos karaliskajos pasākumos būs ierobežota — tāpat kā Endrū. Es neparedzu, ka viņi piedalīsies Ziemassvētku rīta pastaigā, piemēram, kaut arī viņi, iespējams, tiks aicināti uz ģimenes pasākumiem aiz slēgtām durvīm."
"Māsām ir cits stāsts, jo viņu tituli paliek neskarti, un viņu piedalīšanās izvēlētos karaliskos pasākumos nevar būt apšaubāma," piebilda eksperte. "Viņas, iespējams, pat varēs satikt publiku svarīgākos notikumos, ģimenes jubilejās vai galvenajos patronāžu pasākumos."
"Beatrisei un Eiženijai vienmēr saglabāsies viņu augstdzimušais statuss pēc dzimšanas, bet viņu formālās saistības un tuvums Tronim var izzust nākotnē," viņa piebilda. "Nav skaidrs, kā viņas tiks ietekmētas, neskatoties uz cerībām, ka princis Viljams varētu piesaistīt viņas oficiālajiem pienākumiem nākotnē."
Eiženija un Beatrise ir zināmas kā draudzīgas attiecības ar princi Viljamu, kurš ir tronim tuvākais, un viņa sievu Keitu Midltoni. Matta norādīja, ka savienība starp māsām un Viljamu šķiet stiprāka pēdējos gados.
"Pastāv daži norādījumi uz fokusa pieaugumu starp Viljamu un viņa māsīcām," viņa sacīja. "Viņas var tikt redzētas sirsnīgi sadarbojoties ar Velsu pāri oficiālajos pasākumos, bet ir maz ticams, ka viņas drīzumā strādās tādā pašā kapacitātē kā Viljams un Keita."
"Ja Beatrise un Eiženija tiešām vēlas uzņemties lielākas karaliskās lomas vai saglabāt savas patronāžas, viņām būs jāpārvar Endrū skandālu sekas," viņa piebilda.
"Es domāju, ka viņas atgriezīsies pie sabiedriskās dzīves, rūpīgi izvēlēsies piedalīties pasākumos, stiprinot savu personīgo zīmolu un demonstrējot neatkarību no vecākiem."
Karaliskais fotogrāfs Ians Pelhams Tērners norādīja, ka Beatrise un Eiženija joprojām tiek sabiedrības acīs uztvertas pozitīvi. Viņas atbalstīja karalisko ģimeni karaļa Čārlza III un Keitas Midltones cīņā ar vēzi pēdējo divu gadu laikā. "Visi komentētāji jūt līdzi Beatrisei un Eiženijai, jo tās ir labi audzinātas jaunās dāmas, kuras patiesi iesaistījās karaliskajos pienākumos laikā, kad Čārlzs un Keita slimoja un atveseļojās," sacīja Tērners. "Viņas ir izcili piemēri tam, kā mūsdienu karaliskām personām vajadzētu uzvesties."
Tiek prognozēts, ka princeses Beatrises un Eiženijas karaliskie tituli un statusi netiks ietekmēti. Arī tad, kad Viljams kļūs par karali, viņš turpinās iesaistīt abas princeses karaliskajos pasākumos un ģimenes notikumos. Vienlaikus eksperti norāda, ka nākotne Endrū un Sārai būs sarežģītāka.