VIDEO! Emma Robertsa aiznes uz ķīmisko tīrītavu savas mazās lelles drēbītes un apakšveļu
Aktrise Emma Robertsa ir mamma nepilnus piecus gadus vecam dēlam, taču šoreiz rūpes par lelli nav saistītas ar viņas bērna rotaļlietām. Filmas “Scream Queens” zvaigzne ir aizrautīga lellīšu kolekcionāre un nesen saviem sekotājiem parādījusi mīlīgu video, kā viņa rūpējas, lai lelles būtu sakoptas un tīras.
Jau sen ir zināms, ka aktrise Emma Robertsa ir rotaļlietu kolekcionāre. Viņas īpašumā ir visdažādākās lelles, sākot ar Bārbijām un beidzot ar populārajām “Blythe” lellītēm. Bet vai zinājāt, ka Emma ir gatava mērot papildus liekus kilometrus, lai uzturētu lellēm drēbes nevainojamā stāvoklī?
Pirms dažām dienām 34 gadus vecā aktrise savā “Instagram” lapā publicēja jautru video, kurā viņa redzama apmeklēja ķīmisko tīrītavu, lai sakopšanai nodotu savas jaunās lelles koši rozā kažoku un mazās apakšbiksītes.
"Šī ir mana lelle, viņai ir nepieciešams iztīrīt kažoku, un es gribēju uzzināt, vai jūs to varētu izdarīt," viņa saka, uzrunājot darbinieci. "Tātad mums ir kažoks un mazas apakšbiksītes. Mīlīgi, vai ne? Tad mēs viņai visu sakārtosim?"
Robertsa pēc tam pievienoja video, kur redzama atgriežamies ķīmiskajā tīrītavā, lai saņemtu lelles stilīgās drēbītes. "Viņa būs tik priecīga. Vai jūs varat tam noticēt? Tik jauki," jūsmoja aktrise.
Emma arī parādīja savu miniatūro draudzeni, kas izskatījās "kā jauna", ar tikko iztīrītajiem apģērbiem un zilo ziedu cepuri, kas atgādināja Robertsas atveidotās ekrāna varones stilu filmā “Scream Queens”.
2024. gada aprīlī “American Horror Story” aktrise atvēra sava mājokļa durvis žurnāla “Architectural Digest” korespondentam un fotogrāfam. Viņa parādīja savu iespaidīgo kolekciju, kurā atrodama pat “iedzērusi kovboju Bārbija”. Lelles aktrises mājās izkārtotas uz pašas veidotas “leļļu sienas”. “Esmu pilnīgi apsēsta ar tām – iemīlējusies viņās. Es mīlu tās,” viņa sacīja, pirms atklāja savu savādo sapni. “Es katru nakti ceru, ka viņas atnāks mani pamodināt. Tas būtu tik aizraujoši."
Emmas Robertsas lellēm veltītais stūrītis atspoguļo viņas skatījumu uz interjera dizainu. "Minimālisms nav mana stiprā puse. Katrās mājās, kur esmu dzīvojusi, izskatījās mazliet kā brīnumskapī," viņa sacīja žurnāla intervijā. "Man ļoti iepatikās ideja par savu personīgo pieauguša cilvēka leļļu māju izveidošanu.”
Robertas mīlestība pret lellēm sakritusi ar laiku, kad daudzas slavenības jūsmo par mazajiem monstriņiem Labubu. 2019. gadā radītā rotaļlieta kļuvusi par globālu fenomenu. Mazās pūkainās spēļmantiņas līdzi nēsā sākot ar korejiešu meiteņu grupas “Blackpink” dalībnieci Lizu līdz popzvaigznei Lady Gagai. Sportiste Naomi Osaka burvīgos monstriņus kā talismanus ņēma līdzi arī uz “US Open” tenisa čempionātu. Savukārt popmūzikas karalienei Madonnai šogad dzimšanas dienā bija pat Labubu formā veidota torte.
Slavenības un Labubu
Lielākā daļa “Pop Mart” ražoto Labubu maksā no 20-30 dolāriem, taču retākie eksemplāri cenas ziņā var sasniegt pat piecu ciparu summu. 2025. gada jūnijā 120 cm lielu Labubu lelli pārdeva par vairāk nekā 170 000 ASV dolāru, savukārt otru 150 cm lielu Labubu pārdeva par vairāk nekā 130 000 ASV dolāriem kādā mākslas izsolē.