Liama Peina māsa pārmet viņa draudzenei vēlmi gūt slavu uz brāļa nāves rēķina
Grupas “One Direction” bijušā dalībnieka Liama Peina māsa Rūta Peina Gibonse, šķiet, kritizējusi viņa draudzeni Keitu Kesidiju par sociālo tīklu izmantošanu, pieminot aizsaulē aizgājušo mūziķi — tikai dažas stundas pēc tam, kad modele sociālajos tīklos bija dalījusies ar virkni ierakstu par viņu attiecībām.
“Visiem, šķiet, interesē tikai šīs situācijas publiskā puse,” vietnē "Instagram" rakstīja Rūta, pieminot vienu gadu kopš Liama Peina nāves 2024. gada oktobrī.
“Diemžēl daži vairāk interesējas par slavu, ko var iegūt no tā, taču cilvēciski ir jāatceras — aiz katra vārda ir dēls bez tēva, vecāki bez bērna, un es pati esmu pazudusi bez sava brāļa,” viņa turpināja. Garajā ierakstā, kas bija veltīts viņas “mazajam brālim”, Rūta piebilda: “Ceru, ka katrā dzīvē man būs lemts atkal būt tavai māsai.”
Savukārt Keita Kesidija dienu iepriekš bija publicējusi "TikTok" video, kurā redzams, kā Liams viņu mēģina pacelt, abiem jautri dejojot parkā. “Šis video uzņemts pēdējā stundā un pēdējā dienā, ko mēs ar Liamu pavadījām kopā šajā dzīvē,” viņa rakstīja pie video. “Esmu mūžīgi pateicīga par skaistajiem mirkļiem, ko kopā dalījām. Es pēc tevis ilgošos visu atlikušo mūžu, Liam.”
@kateecass
This video was taken during the last hour and last day Liam and I shared in this lifetime. I am forever grateful for the beautiful moments we shared. I will miss you for the rest of my life Liam♬ Jacob and the Stone SLOWED - ssxmusic
Tajā pašā dienā Keita dalījās ar vēl vienu pārdomu pilnu video, kurā redzama skatāmies tālumā: “Sēras ir atgādinājums par to, cik laimīga esmu bijusi, mīlot kādu tik ļoti, ka tagad man viņa pietrūks visu atlikušo mūžu,” viņa rakstīja.
Savā Instagram profilā Kesidija ievietoja arī sirsnīgu pāra selfiju, pie kura rakstīja: “Šodien aprit gads, kopš tevis vairs nav. Es mūžam ienīdīšu atvadīšanos. Man tevis ļoti pietrūkst, Liam.”
Liams Peins nomira 2024. gada 16. oktobrī pēc kritiena no viesnīcas balkona Buenosairesā, Argentīnā, gūstot nāvējošas traumas. Viņam bija 31 gads.
Influencere un modele Keita Kesidija valsti pameta viena pati divas dienas pirms traģiskā negadījuma. Intervijā portālam "Page Six" šī gada sākumā Kesidija atzina, ka pēc Liama nāves piedzīvojusi smagu depresiju un “vairs nevēlējās dzīvot savu dzīvi.”
Pēc viņas teiktā, vajadzēja apmēram divus mēnešus, līdz viņa saprata, ka ir jāturpina dzīvot.
Atvadas no "One Direction" zvaigznes Liama Peina
Trešdien, 20. novembrī, Lielbritānijā norisinājās atvadas no traģiski bojā gājušā dziedātāja Liama Peina. Uz bērēm ieradās virkne slavenību, tostarp Peina ...