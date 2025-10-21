27. oktobrī startēs Jaunās mūzikas festivāls “Arēna”
Jaunās mūzikas festivāls “Arēna” šogad norisināsies no 27. oktobra līdz 1. novembrim.
Festivāla tematiskais akcents šoreiz likts uz vides un ekoloģijas jautājumiem. Festivāls norisināsies Rīgas Reformātu baznīcā un galerijā “Istaba”.
Jaunās mūzikas festivālu “Arēna” pirmdien, 27. oktobrī, plkst. 19.00 galerijā “Istaba” ievadīs skaņu instalācija “Dzīvās stabules” – vakars ar multimediju mākslinieku Anderu Lindu (Anders Lind). Šis zviedru talants raksta mūziku gan instrumentāliem sastāviem, nereti savienojumā ar elektronikas sniegtajām iespējām, gan veido multimediālas instalācijas vai pārsteidz ar tādiem projektiem kā “Mobilo telefonu orķestris” vai “Animētā notācija”. Uz Rīgu viņš ved savu jaunāko veikumu – interaktīvo skaņu instalāciju “Pipes” jeb “Stabules”. Iedvesma tai smelta gan ērģeļu, gan pāna flautas spēles principos, kurus nepastarpināti izpētīt un iedzīvināt aicināts arī ikviens apmeklētājs, tādējādi iedrošinot instalācijai tuvoties ne vien no vērotāja, bet arī aktīva līdzdalībnieka pozīcijas. Instalācija galerijā būs piedzīvojama līdz 1. novembrim.
Festivāla atklāšanas koncerts notiks otrdien, 28. oktobrī, plkst. 19.00 Rīgas Reformātu baznīcā, Latvijā pirmoreiz viesojoties leģendārā vācu laikmetīgās mūzikas kolektīva, Ķelnē bāzētā “Ensemble Musikfabrik” pūšaminstrumentu kvintetam. Līdztekus šiem mūziķiem veltītajai, jau gadu desmitiem Francijā dzīvojošā grieķu skaņraža Žorža Apergisa (Georges Aperghis) iespaidīgajai 2023. gada lielkompozīcijai Heart Blowing, šajā programmā skanēs arī trīs jaundarbi. To autori ir jaunais igauņu talants Krēta-Kerta Kaeva (Krõõt-Kärt Kaev), mūsu pašu skaņu juvelieris Jānis Petraškevičs un ne tikai skaņumākslā vien radoši strādājošā īriete Ailiša Ni Riaina (Ailís Ní Ríain).
Trešdien, 29. oktobrī, plkst. 19.00 tajā pašā norises vietā programmā “Plūstošās faktūras” vārds dots džezam un studentu idejām. Līdztekus jaunākajiem JVLMA Kompozīcijas katedras audzēkņu darbiem uz skatuves kāps jaunizveidota muzikāla vienība, kuru veido divi spilgti džeza mūziķi – saksofonists Kārlis Auziņš un ģitāriste Ella Zīriņa. Šo abu pasaules vējos rūdīto talantu radošajam rokrakstam piemīt spēja šķērsot robežas un paplašināt priekšstatus par skaņu un mūziku, padziļināti pētot savu instrumentu tembrālās un fakturālās iespējas. Programmā skanēs Auziņa īpaši šim duetam radītie jaundarbi, kuros atbalsojas ietekmes no laikmetīgās skaņumākslas, džeza un dažādu tautu tradicionālās mūzikas.
Ceturtdien, 30. oktobrī, plkst. 18.00 festivāls aicina uz diskusiju “Arēna runā” galerijā “Istaba”, kurā par tēmu Māksla un mūzika komponists Andris Dzenītis sarunāsies ar mūziķiem un vizuālās mākslas pārstāvjiem.
Piektdien, 31. oktobrī, Latvijā atkal viesosies 2002. gadā dibinātā poļu mūsdienu mūzikas apvienība “Ensemble Kwartludium”, kura specializējas ne vien jaundarbu iniciēšanā, bet arī to atkārtotos atskaņojumos. Koncertā plkst. 19.00 VEF Kultūras pils Kamerzālē šie mūziķi skatuvi dalīs ar vokālo grupu “Putni”, kopīgi veidotajā programmā “Dabas balsis” īpaši akcentējot šī gada festivāla centrālo tēmu. Daudzpusīgais poļu talants Žaneta Ridzevska (Żaneta Rydzewska) opusā Entomophony pēta insektu dzīvi, kamēr zviedru skaņu dzejniece Dženija Hetne (Jenny Hettne) savā Habitat iedvesmojas no putnu dziesmām. Viņas tautiete Marija Samuelssone (Marie Samuelsson) aicina aizdomāties par plastmasas piesārņotajiem ūdeņiem, savukārt jaundarbu šim neierastajam poļu un latviešu kopīgi veidotajam vokālinstrumentālajam sastāvam radījis Jēkabs Nīmanis. Pirmatskaņojumu piedzīvos arī Renātes Stivriņas kompozīcija Planētas sieviešu balsīm un čellam.
1. novembrī plkst. 15.00 (izbraukšana no LNB pieturas) to iesāks Andra Dzenīša vadīts muzikāls piedzīvojums ar sarunām un minikoncertiem “Arēna ceļo”. Koncertceļojuma pirmā pietura būs Rīgas Katoļu ģimnāzija, kur plkst. 15.30 programmā “Gadalaiki” uzstāsies par daudzpusību, harizmu un arī muzikālo huligānismu slavētais poļu akordeonists Macejs Fronckevičs (Maciej Frąckiewicz). Viņa repertuārā goda vieta ierādīta dažādu mūslaiku komponistu mūzikai un saspēlei ar elektroniku. Rīgas publiku viņš iepazīstinās ar sava tautieša Pšemislava Šellera (Przemysław Scheller) iespaidīgo opusu Gadalaiki akordeonam un dzīvai elektronikai.
Nākamā pieturvieta būs klubs “Aleponija”, kur plkst. 17.00 programmā “Balsstiesības” uz skatuves sastapsies soprāns Viktorija Majore un rakstnieks Rvīns Varde. Šajā elektroniski bagātinātās skaņumākslas, literatūras un teātra pasaules caurvītajā programmā akcents likts uz latviešu mūziku, dziedātājai atgriežoties pie jaunās paaudzes komponistu Henrija Poikāna un Žanetes Spirkas viņai veltītiem opusiem, pirmatskaņojot Agitas Reķes partitūru un pārlapojot arī Artura Maskata un itāļu mūsdienu klasiķu daiļrades lappuses.
Uz festivāla noslēguma koncertu “Ūdens trio” Rīgas Reformātu baznīcā plkst. 19.00 aicina “Baltic Percussion Trio” jeb trīs spilgti Baltijas valstu sitaminstrumentālisti, kas jau labu laiku koncertē arī trio sastāvā: Guntars Freibergs, Andris Rekašis (Andrius Rekašius) un Heigo Rosins (Heigo Rosin). Viņu veidotās programmas pīlāri ir tieši vides un ekoloģijas tēmai veltīti opusi, tostarp japāņu klasiķa Toru Takemicu Rain Tree, zviedru komponista un sitaminstrumentālista Tobiasa Brostērma (Tobias Broström) Bridging the World un Madaras Pētersones Elementi. Līdzās tiem programmā iekļauti arī īpaši šim trio radīti jaundarbi, kuru autori ir trīs Baltijas valstu komponisti – Anselis Kaugers, Lins Rupšlaukas (Linas Rupšlaukas) un Lauri Jēlehts (Lauri Jõeleht).