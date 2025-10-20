Rīgā pirmizrādi piedzīvos Norvēģijas, Latvijas un Skandināvijas kopražojuma filma “Solomamma”
Norvēģu režisores Janikes Askevoldas (Janicke Askevold) spēlfilma “Solomamma” Latvijas pirmizrādi piedzīvos Rīgas Starptautiskā kino festivāla (RIGA IFF) ietvaros šo piektdien, 24. oktobrī, taču Latvijas kinoteātros tā būs skatāma no 7. novembra.
Filma stāsta par Edīti – zinātkāru žurnālisti, kura nolemj kļūt par vientuļo māti, izmantojot spermas donoru. Tomēr solo audzināšanas izaicinājumi izrādās grūtāki, nekā viņa iztēlojusies, un viņa bažījas, ka nav pietiekami laba savam dēlam. Kad negaidīti atklājas donora identitāte, Edīte nolemj viņu uzmeklēt, viltus aizsegā sniedzot nepatiesu ieganstu, ka vēlas ierakstīt interviju par viņa tehnoloģiju uzņēmumu. Šis lēmums satricina ne tikai Edītes, bet arī visu apkārtējo dzīvi un uzjundī emocijas.
“Saspringtā situācijā starp vēlmēm, pienākumiem un identitāti filmas galvenā varone savā dziļi personīgajā ceļojumā saskaras ar mīlestību, ētiku un mātišķību,” sacījusi filmas režisore Janike Askevolda.
Filmā piedalās aktieri Lisa Lovena Kongsli, kura iepriekš filmējusies režisora Rūbena Estlunda filmā Force Majeure un šobrīd redzama Netflix spēlfilmā The Woman in Cabin 10 ar Keiru Naitliju galvenajā lomā, un Herberts Nordrums, kurš pazīstams ar filmu “Pasaulē sliktākais cilvēks” (The Worst Person in the World, rež. Joahims Trīrs).
“Estētiski eleganta un askētiska, bet arī pilna ar atsvaidzinošu humoru, “Solomamma” drosmīgi pēta, ko nozīmē cīnīties, lai īstenotu alternatīvas izvēles un paliktu uzticīgi savām vērtībām par spīti citu spriedumiem.” (Muriel Del Don, Cineuropa)
“Latvijai sadarbība ar Skandināvijas valstīm ir ļoti nozīmīga, jo dod iespēju mūsu reģiona profesionāļiem paplašināt kopražojuma tradīcijas starp Baltijas valstīm un Skandināviju, kas praksē nemaz nav tik bieža parādība. Spēlfilmu veidošanas jomā mums kā filmu studijai no Latvijas šī bija ārkārtīgi nozīmīga pieredze – būt partnerim aktuālā un starptautiski novērtētā filmā,” komentē filmas producente Inese Boka-Grūbe.
Filma veidota kā Norvēģijas, Dānijas, Latvijas, Lietuvas un Somijas kopražojums, tās producējošās kompānijas ir “Bacon Pictures Oslo”, “Mistrus Media”, “Dansu” un “It’s Alive Films”. Pasaulē filmu izplata viena no lielākajām filmu distribūcijas kompānijām Playtime.
Filmas Latvijas producents ir studija “Mistrus Media” un tās producenti Inese Boka-Grūbe un Gints Grūbe. Papildus no Latvijas puses pie filmas veidošanas strādājuši komponists Kārlis Auzāns un pēcapstrādes kompānija “BB Post House”.
Savu pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 2025. gada 11. augustā Lokarno Starptautiskajā kino festivālā Šveicē.