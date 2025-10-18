Toms Krūzs un Ana de Armasa vairs nav pāris. Atklāts viņu šķiršanās iemesls
Pēc deviņiem kopābušanas mēnešiem izirušas Holivudas zvaigznes Toma Krūza un Kubā dzimušās aktrises Anas de Armasas romantiskās attiecības.
Par franšīzes “Neiespējamā misija” zvaigznes Toma Krūza (63) un filmas "Uz nažiem" aktrises Anas de Armasas (37) romantiskajām attiecībām sāka runāt šā gada februārī, kad viņi abi bija redzēti Londonas Soho rajonā pavadām Valentīndienu. Kopš tā laika viņi manīti kopā visdažādākajās pasaules vietās.
Izdevums “The Sun” ziņo, ka abi izvēlējušies iet šķirtus ceļus, jo sapratuši, ka "dzirkstele ir apdzisusi." "Toms un Ana lieliski pavadīja laiku kopā, bet viņu laiks kā pārim ir pagājis,” komentējis kāds aktieriem pietuvināts avots. “Viņi paliks labi draugi, bet vairs nav attiecībās. Viņi saprata, ka nevarēs būt kopā uz mūžu un labāk būt draugiem."
Avots piebilda, ka abi turpinās strādāt kopā, jo de Armasa, iespējams, piedalīsies Krūza nākamajā projektā.
"Viņu romantiskā dzirkstele ir zudusi, bet viņi joprojām mīl viens otra sabiedrību, un abi ir ļoti pieauguši attiecībā par šo jautājumu. Ana jau ir iekļauta Toma nākamajā filmā, tāpēc viņi turpinās strādāt kopā," izteicās avots.
Pēc Valentīndienas atzīmēšanas šā gada februārī Londonā, abi bija redzēti kopā arī aprīlī, kad Ana svinēja dzimšanas dienu. Savukārt maijā viņi manīti kopā Deivida Bekhema 50. dzimšanas dienas ballītē Londonā. Kāds avots tolaik stāstīja, ka Toms Krūzs iztērējis 4000 mārciņas, lai pēc svinībām ar helikopteru aizvestu Anu uz Hītrovas lidostu Londonā un viņa varētu paspēt uz lidmašīnu, kas dodas uz Ņujorku. Jūnijā pāris baudīja atpūtu uz jahtas pie Spānijai piederošās Menorkas salas un vēlāk tajā mēnesī atkal bija redzēti Londonā. Holivudas zvaigznes kopā apmeklējušas “Oasis” koncertu Vemblija stadionā.
Toms Krūzs filmas “Neiespējamā misija: Pēdējā atmaksa” pirmizrādes vakarā Londonā 2025. gada 15. maijā
Tiek ziņots, ka jūlijā de Armasa atstājusi “patīk” sirsniņu kādam soctīklu ierakstam par Krūza bijušās sievas Nikolas Kidmenas izskatu. Ierakstā bija redzams 58 gadus vecās austrāliešu aktrises portrets. Viņa fotogrāfijā smaidīja fotogrāfam uz sarkanā paklāja, bet pie attēla komentārā bija ierakstījusi “kad tu esi patiesa” un atzīmējusi dermālo pildvielu zīmolu.
Bija iekļauti arī fragmenti no intervijas, kur Kidmena noraidījusi baumas par botoksa lietošanu un atzina, ka ir "pilnīgi dabiska".
Krūzs un Kidmena bija precējušies no 1990. līdz 2001. gadam un ir vecāki diviem adoptētiem bērniem: Izabellai (32) un Konoram (30).