Ieskats šova "X faktors" 2025. gada 19. oktobra raidījumā
Ieskats šova "X faktors" 2025. gada 19. oktobra raidījumā.
"X faktora" pēdējā atlase jau šo svētdien - ieskaties, kas kāps uz skatuves
Svētdien, 19. oktobrī, TV3 skatītāji pēdējo reizi varēs vērot šova “X faktors” jaunās sezonas atlasi. Uz skatuves kāps 18 jauni talanti ar spēcīgām balsīm - kuram izdosies tikt līdz krēslu izaicinājumam?
Ceturto atlases raidījumu atklās 19 gadus jauns rīdzinieks Gustavs Namnieks, kas izpildīs savu mīļāko dziesmu – grupas “Maroon 5” skaņdarbu “Sunday Morning”. Gustava kvēlākais sapnis – nodziedāt dziesmu kopā ar Raimondu Paulu. Arī šajā atlases raidījumā mūs priecēs ukraiņu balss – “X faktorā” jau otrreiz piedalās ukrainiete Anastasija Černeha no Mariupoles, un šoreiz Anastasija jau ir sasniegusi C1 līmeni latviešu valodā, spējot brīvi komunicēt. Lai gan sievietes ģimene šobrīd dzīvo Harkivā, viņa pati mitinās Rīgā, apciemojot vīru un brāli reizi trīs mēnešos. Anastasija izpildīs spēcīgo dziesmu no Eirovīzijas konkursa –“Teresa & Maria”.
Ar unikālo dziedājumu un pašsacerēto skaņdarbu “Zivtiņas” skatītājus un žūriju iepazīstinās Krisminta, kura savu neparasto vārdu aizguvusi no Pepijas Garzeķes pasakām. Tāpat dzirdēsim arī dziesminieku no Tukuma – Māri Medni, kas ikdienā ir gan būvnieks, gan skaņu operators, gan dzejas un mūzikas entuziasts. Māris izpildīs sevis sacerēto dziesmu ar Imanta Ziedoņa dzejoļa “Es tevi gribu” vārdiem.
Kādreizējais Latvijas izlases kalnu slēpotājs Jurģis Namejs Zvejnieks, kurš nāk no olimpiešu ģimenes, pārsteigs žūriju ar sev tuvu Etas Džeimsas blūza dziesmu “I’d Rather Go Blind”. “X faktora” pēdējā atlases raidījumā piedalīsies arī grupa ar nosaukumu “Skvirl' boizz”, kura ir izveidojusies pēc šova “Koru kari” – visi dalībnieki pērn dziedāja kopā Baldones rozā korī. Viens no puišu grupas dalībniekiem muzicē arī citās grupās, tostarp “Audiokvartāls”.
Sieviešu trenere un sejas kopšanas speciāliste Jūlija Ossterra vienreizēja personāža veidolā prezentēs savu dažādo stilu autordziesmu “Dzēst”. Turpretim satura veidotājs un uzņēmējs Deniss Jerjomins demonstrēs pašsacerēto skaņdarbu “Mini”, kas radīts pēc ballītes par godu draudzenei.