Dziedātājas Jolantas Strikaites Amerikā dzīvojošais brālis Inguss atklāj šokējošu noslēpumu: "Patiesībā man ir 10 bērni"
Lauris Reiniks raidījumā "Sapnis citā Amerikā" viesojas Sanfrancisko pie Ingusa Strikaiša, nekustamo īpašumu uzņēmuma vadītāja. Apmeklējums sākas Ingusa mājās, kur Lauris lūdza viņu atrast trīs nozīmīgus priekšmetus - dārgāko, "seksīgāko" un amerikāniskāko.
Sarunas par šiem priekšmetiem atklāja plašāku ieskatu Ingusa dzīvē, tostarp to, ka viņš divus gadus ir precējies ar vīrieti Leriju, bet laimīgās attiecībās ir jau 11 gadus. Lai gan pāris apsver ģimenes paplašināšanu, pagaidām viņi rūpējas par suni. Vislielāko pārsteigumu radīja Ingusa atklāsme par bērniem: "Ja tā godīgi paskatās, man ir desmit bērni." Pēc Laura Reinika šoka pilnās sejas izteiksmes Inguss paskaidroja, ka pirms 20 gadiem Amerikas dzīves sākumposmā kļuvis par spermas donoru, par ko tolaik saņēmis 10 000 ASV dolāru. Viņa donora materiāls izmantots sešās viendzimuma un četrās tradicionālajās ģimenēs.
Inguss zina teikt, ka vecākajam bērnam tagad ir 16, jaunākajam astoņi, un katru reizi, kad viņa paraugs tika izmantots, viņš saņēma e-pastu. Viņš atbildēja, ka noteikti vēlētos satikt šos bērnus, lai gan apzinās ar meklēšanu saistītos riskus un pats to nav darījis.
Inguss Strikaitis par pārcelšanos uz Ameriku: “Aizbraucu uz turieni ar 50 dolāriem”
Operdziedātājas Jolantas Strikaites-Lapiņas brālis Inguss ir panākumus guvis nekustamo īpašumu kompānijas vadītājs, taču ceļš uz veiksmi nebūt nav bijis viegls. Tomēr, pateicoties neatlaidībai un mērķtiecībai, viņš ir piepildījis savus sapņus, dzīvo laimīgi un veido sekmīgu karjeru.
Taujāts par pirmo darbu Amerikas Savienotajās Valstīs, Inguss atklāj, ka lēmums pārcelties uz Ameriku pirms vairāk nekā 20 gadiem bija spontāns: "Mamma bija bēdīga, bet atbalstīja. Es īpaši nestāstīju, ka man ir maz naudas – līdzi bija apmēram 50 dolāri. Mamma lidostā iedeva vēl kaut ko. Ielidojot Čikāgā, atceros, aploksnē bija 100 dolāri." Viņš ļoti uzticējās cilvēkam, kurš solīja viņu sagaidīt un palīdzēt iekārtoties Čikāgā, bet diemžēl šis cilvēks Ingusu pievīla.
Par laimi, Inguss tolaik ar draugiem.lv palīdzību bija saticies ar dažiem latviešiem no Čikāgas. Viņi viņam palīdzēja atrast pirmo darbu – kopt vecu vīru. "Maksāja labi, nekas sarežģīts nebija jādara," viņš atceras. Pamazām iepazīstot jaunus cilvēkus, Ingusa ceļš Amerikā turpinājās Losandželosas virzienā. "Tad pa pakāpieniem uz augšu ar cilvēkiem," stāsta Inguss, "Esmu draudzīgs, protu ātri atrast kopīgu valodu ar cilvēkiem un panākt vēlamo."
Lauris vēlējās uzzināt arī par pirmo saņemto algu. Inguss atceras: "Pirmajā čekā man bija 1350 dolāru nedēļā. Tas bija labi. Man nebija jāmaksā ne par dzīvokli, ne ēdienu. Taču aģentūrai sākumā bija jāsamaksā par pirmajām divām darba nedēļām." Viņš pat aizņēmies naudu no Čikāgas latviešiem, lai spētu izdzīvot. Atskatoties uz Amerikā pavadītajiem gadiem, Inguss neuzskata, ka būtu piedzīvojis ļoti grūtus laikus. Viņš vienmēr atradis risinājumus. Taču pietrūkusi ģimenes un tuvinieku klātbūtne.
Pirmizrādi piedzīvo raidījums "Sapnis citā Amerikā" ar Lauri Reiniku
No 8. septembra “Sapnis citā Amerikā” aicina doties kopā ar Lauris Reiniks ceļojumā pa Ameriku un ielūkoties latviešu veiksmes stāstos.