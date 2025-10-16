Grupa "Citi zēni" pārsteidz ar jaunu vokālistu un dziesmu - veltījumu Burkā kundzei
Grupai “Citi zēni” pievienojies jauns vokālists - līdzšinējais bundzinieks Toms Jēkabs Kagainis, kurš debitē ar dziesmu “Smalkais stils”.
“Šķiet, ka ikkatram mājās reiz ir bijusi sekcija, kas pilna ar tikai svētkiem paredzētiem tējas tasīšu komplektiem, “izejamajām” kristāla glāzītēm un cukurtrauku, kas pilns ar Jelgavas cukuru. Protams, šim komplektam ķerties klāt drīkst tikai īpašos svētkos,” ar saviem novērojumiem par katra latvieša mājām dalās grupas bundzinieks un viens no dziesmas autoriem Toms Jēkabs Kagainis: “Dziesma ir veltījums visiem tiem, kas zina, kāpēc Hiacinte ir nevis Burka, bet Burkā kundze.”
“Mēs izaugām mājās, kurās joprojām laiku pa laikam gan vecākiem, gan vecvecākiem piezogas vēlme iekrāt, paslēpt vai paglabāt. Ir tikai likumsakarīgi, ka daļu no šīs dzīvesziņas esam pārmantojuši arī mēs. Tieksme uz kaut ko labāku nekā mums šobrīd ir pieejams ir cilvēcīgs un tajā pašā laikā – neizprotams fenomens,” tā jaunāko dziesmu “Smalkais stils” raksturo grupas solists un saksofonists Dagnis Roziņš.
Dziesmas videoklips šoreiz ved skatītājus pa Rīgas ielām vakariņu formā. Ripojošos restorānu galdiņus pavada improvizācijas teātra “Četri brāļi” dalībnieki – Jānis, Oskars, Juris un Mārtiņš (Kozmens), kuri ir arī videoklipa galvenie tēli. Klipa režisors Mārtiņš Goldbergs šoreiz to raksturo kā “vienkāršu atbildi uz šķietami bezjēdzīgu, bet jautru jautājumu – kas notiktu, ja vakariņas būtu uz riteņiem?” Videoklips, kas uzņemts Rīgā, apvieno grupas “Citi zēni” un improvizācijas teātra “Četri brāļi” dalībniekus.
“Smalkais stils” arī ir pirmā dziesma, kurā vokālista lomā sevi piesaka grupas bundzinieks Toms Jēkabs Kagainis. Solists Jānis Pētersons, komentējot kolēģa debiju, saka: “Neko pielikt, neko atņemt. Toms jau kādu laiku mums grupā ir radošā dvēsele un šķietami tas bija tikai laika jautājums, līdz viņam nepietiks tikai ar sitaminstrumentālista pienākumiem. Šoreiz viņš repo, nākamreiz varbūt dejos? Viņam griesti nav robeža, un tas ir pats labākais!”
Šis ir trešais singls pēc grupas iepriekšējā albuma “Cits līmenis” un tas seko dziesmai “Galvenais (Nevīst un Viss)”. Pagaidām nav skaidrs vai nākotnē ir gaidāms jauns grupas “Citi zēni” albums. “Labākās lietas dzīvē notiek negaidot,” lakonisks savā komentārā ir ģitārists Krišjānis Ozols.
Grupa “Citi zēni” līdz šim ir izdevusi divus albumus - “Suņi iziet ielās” un “Cits līmenis”. Viņu singls “Lieka štuka” tika atzīta par gada vērtīgāko dziesmu “Muzikālā banka ‘22” aptaujā, kā arī viņi pārstāvēja Latviju Eirovīzijas 66. dziesmu konkursā ar hitu “Eat Your Salad”. Līdzšinējie grupas singli ir sasnieguši vairāk nekā 15 miljonu skatījumu "YouTube" platformā, kā arī apbalvoti ar vairākiem platīna un zelta diskiem.