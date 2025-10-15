Jauno pašmāju filmu "Tumšzilais evaņģēlijs" pirmajā nedēļā redzējuši jau vairāk nekā 11 tūkstoši skatītāju
“Kriminālās ekselences fonds” radošās komandas jaunā filma krimināldrāma “Tumšzilais evaņģēlijs” jau pirmajā nedēļas nogalē kļuvusi par vienu no pašmāju skatītākajām filmām 2025. gadā, nedēļas laikā kopš pirmizrādes to noskatījušies vairāk kā 11 000 skatītāju. Filmas radošā komanda turpina tikties ar skatītājiem īpašos seansos Rīgā un reģionos.
Pēc septiņiem gadiem režisors Oskars Rupenheits ir atgriezies ar savu jaunāko veikumu, kas nav “KEF2”. “Tumšzilais evaņģēlijs” stāsta par unikālu, pat ja tumšu periodu Latvijas vēsturē - 90-to gadu vidu, kad pēc PSRS sabrukuma vēl pavisam jaunā valsts taustījās un centās pielāgoties pilnīgi jauniem dzīves apstākļiem un noteikumiem. Latvija kļuva par sava veida Mežonīgajiem austrumiem, kur izdzīvoja stiprākais un nereti abās likuma pusēs darbojās vieni un tie paši cilvēki. Un tomēr pat tik tumšos laikos bija cilvēki, kas dzīvoja un darbojās pēc sirdsapziņas un centās rīkoties taisnīgi - viena no iedvesmām filmas stāstam. Jauns kriminālpolicijas izmeklētājs Romāns Skulte sāk strādāt policijas iecirknī Rīgā 90to gadu vidū. Skulte ir entuziasma pilns, bet ātri vien saprot, ka ar ideālismu tālu netiks, un, lai cīnītos gan ar kriminālo pasauli, viņam nāksies pārkāpt šādus tādus noteikumus un principus.
Režisors Oskars Rupenheits par filmu saka: “Lai arī filmas tēma ir visai drūma, es tomēr nevaru izvairīties no ironijas un humora, ko redzu dzīvē, un arī vizuāli es cenšos radīt ko acij pievilcīgu. Kādēļ tieši šis stāsts? Laikam jau tādēļ, ka vēlos apmierināt savu interesi par cilvēka prāta un dvēseles iekšējo darbību. Es pievēršos tēmām, kas man personīgi ir nozīmīgas. Cenšos ieskatīties sevī un atzīt korupciju un liekulību starp savu sirdi un prātu, starp to, kā sevi projicēju sabiedrībā, un visu to jucekli, kas no tā izriet – tas zināmā mērā atspoguļojas arī mūsu filmā.” Filma skatītāju un kritiķu vidū izpelnījusies atzinību par precīzi un emocionāli atveidoto 90. gadu Rīgas atmosfēru, morālajām izvēlēm un cilvēku likteņiem laikā, kad Latvija vēl tikai meklēja sevi.
“Tumšzilais Evaņģēlijs” pirmizrāde
Radošajos seansos piedalīsies filmas režisors Oskars Rupenheits, aktieri un radošā komanda. Pēc seansa skatītājiem būs iespēja dalīties iespaidos par filmu, kā arī nofotogrāfēties ar filmas autoriem.
- 15. oktobrī pl. 19.00 Ogres novada kultūras centra Lielajā zālē,
- 17. oktobrī pl. 17.30 kinoteātrī “Kino Lora” Siguldā,
- 18. oktobrī pl. 18.00 “Cinamon Liepāja Balle”,
- 19. oktobrī pl. 15.00 kinoteātrī “Kino RIO” Ventspilī un plkst. 17.20 Kuldīgas kultūras centrā,
- 26. oktobrī pl. 16.00 Tukuma pilsētas kultūras namā,
- 2. novembrī pl. 15.00 koncertzālē “Gors” Rēzeknē.
Lomās Raitis Stūrmanis, Viesturs Berkmanis, Elīna Avotiņa, Armands Guļāns un citi. Stāstu veidojis un filmu režisējis Oskars Rupenheits, ražošanas vadītāja Sintija Andersone, operators Juris Pīlēns, kostīmu māksliniece Ance Beinarovica, mākslinieks Toms Jansons, grima māksliniece Elīna Gaugere, skaņu režisors Anrijs Krenbergs, aktieru atlases koordinatore Dita Nitiša ar asistenti Alisi Urtāni, lokāciju vadītāja Amanda Revalde, gaismotājs un krāsu korekcija Kaspars Cirsis, specefektu autors Māris Lagzdiņš, ražošanas asistentes Līva Vernere un Jūlija Stvolkova. Producenti Sintija Andersone, Oskars Rupenheits un Juris Pīlēns un asociētais producents Sergejs Timoņins.
Režisors Oskars Rupenheits ir dzimis 1982. gadā Rīgā, strādājis kā otrs režisors pie atzīta Latvijas kinorežisora Jāņa Streiča pie filmas “Rūdolfa mantojums”. Studējis Londonas filmu skolā, stažējies Ridlija Skota slavenajā producēšanas uzņēmumā “Scott Free” un piedalījies Kevina Makdonalda projekta “Life in a Day” veidošanā. Pēc atgriešanās Rīgā veidoja tautā ārkārtīgi populārās “Piena” īsfilmas, kurām sekoja “Kriminālās ekselences fonds”.