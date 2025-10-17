"Man ir pāris apņemšanās...." - Uģis Joksts 50 gados sāk jaunu dzīvi
TV personībai Uģim Jokstam 6. oktobrī apritēja 50 gadu, bet savu lielo jubileju viņš pat nesvinēja. Taču Uģim ir vairākas apņemšanās, ko līdz ar 50 gadu iestāšanos grib dzīvē mainīt.
Kā noskaidrojis žurnāls "Kas Jauns", izrādās, ka Joksts dzimšanas dienas ballīti pēdējo reizi rīkojis 25 gadu jubilejā. “Jā, ir bijušas dažas reizes ar svinīgām vakariņām un pāris glāzēm vīna, bet tas arī viss. Nezinu, kāpēc, bet kaut kā iegājies, ka man šādi datumi nav būtiski,” atzīst Uģis, kurš arī šo apaļo jubileju pat neatzīmēja. “Biju darbā! Septembra beigās apjautu, ka tuvojas tas 6. oktobris, domāju, ko šajā dienā darīt, un sapratu, ka pēc grafika man ir darbs. Un labi, ka tā. Es vispār pēdējos mēnešus ļoti daudz laika pavadu darbā. Nu, tāda man tagad dzīve,” nosaka Joksts, piebilstot: “Bet es jau varu šo jubileju nosvinēt arī pēc mēneša! Tā ka nepārdzīvoju, ka šī nedēļa pagājusi bez dzimšanas dienas svētkiem. Es neesmu sentimentāls, nerakājos atmiņās. Man ir jāsaprot, ko darīšu rīt, pēc nedēļas...”
Nav jau tā, ka Uģis gadus neskaita. “Bija mazliet dīvaini apzināties, ka nu jau man ir 50. Tas zemapziņā mazliet iesita pa galvu. Taču to vairāk uztveru tā, ka man tagad jāapzinās, kas jāizdara, lai turpmākajos gados labi justos. Un man ir pāris apņemšanās. Viena no tām ir nomest 15 kilogramu, jo gribu atsākt regulāri sportot. Sportošana man sagādā prieku un labsajūtu, tāpēc vēlos to darīt vairāk. Vēl es gribu daudz vairāk pavadīt laiku ar bērniem un vecākiem... Man ir sajūta, ka pēdējos gados esmu pārāk daudz strādājis, tā laupot laiku sev un tuvajiem. Pēdējie gadi manā dzīvē bijuši pārbaudījumu pilni, tāpēc esmu apņēmies to visu mainīt. Sakārtot savu privāto dzīvi, savu iekšējo līdzsvaru... Rīcības plāns man ir skaidrs, bet – kā būs ar īstenošanu?” spriež Uģis Joksts, kas ne velti pieminēja savu privāto dzīvi. Proti, gada sākumā Uģis nenoliedza, ka viņa 20 gadu ilgajā laulībā iestājusies krīze. Tagad pēc paša teiktā var noprast, ka laulību glābt tā arī nav izdevies un ar sievu Aiju viņš ir šķiršanās procesā: “Ir šādas tādas nianses jāatrisina, un domāju, ka šogad ar to tiksim galā.”