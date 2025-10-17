Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - jaunais "Kailais ierocis", divi mīlas stāsti un izaicinājumi laulībā
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties seriālu "Outlander: Blood of My Blood"
Divi mīlas stāsti
"Outlander: Blood of My Blood" ir britu un amerikāņu drāmas seriāls.
Sekojiet diviem paralēliem mīlasstāstiem, kas risinās divos dažādos laika periodos, – Džeimija Freizera vecāku gaitām Skotijas augstienē 18. gadsimta sākumā un Klēras Bočampas vecāku gaitām Pirmā pasaules kara laikā Anglijā. Šis ir populārā seriāla "Outlander" prīkvels, kas ne tikai paplašina franšīzes vēsturi, bet arī emocionāli sasaista divas ģimenes paaudzes. Seriāls piesaista ar vizuālo autentiskumu – uzņemts reālā Skotijas vidē, rūpīgi izvēlēti kostīmi un interjeri rada izteikti vēsturisku atmosfēru. "Blood of My Blood" ir emocionāli bagāts, vizuāli iespaidīgs un intelektuāli stimulējošs ceļojums "Outlander" pasaulē. To skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli". Bet seriālu "Outlander" var lūkot "Netflix" – to Tet saviem skatītājiem piedāvā iegādāties vienā TV satura pakā ar "Tet TV+".
Absurds humors atgriežas
Ar pompu atgriežas leģendārā komēdijas franšīze "The Naked Gun" – ar jaunu versiju, kurā galveno lomu – nelokāmo, bet smieklīgo policistu Franku Drebinu – atveido Liams Nīsons. Viņa partnere šoreiz ir ne mazāk slavenā Pamela Andersone.
“Ideja, ka man būtu jāiejūtas varonī, kuru iepriekš spēlēja Leslijs Nīlsens, sākotnēji šķita gandrīz zaimojoša,” smejoties saka Nīsons. “Bet tieši tas arī bija izaicinājums. Man patīk lauzt priekšstatus – cilvēki domā, ka esmu tikai drūms spraiga sižeta filmu varonis. Bet patiesībā dievinu labu absurdu joku.” Nīsons atzīst, ka piekritis lomai tikai pēc tam, kad pārliecinājies, ka filmas tonis saglabās oriģinālās triloģijas garu: “Neviens nemēģināja taisīt “modernu” parodiju. Tā ir vecā labā, prātam neaptveramā "The Naked Gun" stila komēdija ar visiem tās neveiklajiem kritieniem, vārdu spēlēm un pilnīgu bezjēdzību. Šī nav parodija par mūsdienu pasauli,” saka Nīsons. “Šī ir parodija par pašu ideju par parodiju.”
Izaicinājumu netrūks
Džordžijs un Mendija cīnās ar izaicinājumiem laulībā, bērnu audzināšanā un radu būšanā.
Klāt kulta seriāla "Lielā sprādziena teorija" ("The Big Bang Theory") ekrānvisuma franšīzes “dalībnieka” "Džordžija un Mendijas pirmā laulība" ("Georgie & Mandy’s First Marriage") otrā sezona. Džordžija un Mendijas pirmā laulība ir seriāla "Jaunais Šeldons" ("Young Sheldon") tiešs turpinājums, tas stāsta par Šeldona brāļa Džordžija attiecībām ar 12 gadu vecāko Mendiju. Abi joprojām dzīvo pie Mendijas vecākiem, cenšoties sabalansēt ģimenes ikdienu ar karjeras ambīcijām. Džordžijs strādā autodarbnīcā, bet Mendija – par laikapstākļu reportieri pie sava bijušā drauga Skota. Un jaunā sezona sola vēl vairāk ģimenes konfliktu un asprātīga humora, ko lūkot Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli".