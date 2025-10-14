Eminema aizmirstā meita Aleina paziņo, ka gaida bērnu
Repera Eminema audžumeita meita Aleina paziņojusi, ka ir mātes cerībās un māsa Heilija Džeida jau nevar sagaidīt, kad kļūs par tanti. Reperim šis būs jau otrs mazbērns. Viņa bioloģiskā meita Heilija mūziķi iecēla opīša godā pērn.
Eminema audžumeita Aleina Skota paziņojusi, ka gaida savu pirmo bērnu. Viņa ir nelaiķes Donas Skotas bioloģiskā meita – Dona bija Eminema šķirtās sievas Kimas Skotas dvīņu māsa. Eminems oficiāli adoptēja Aleinu 2000. gadu sākumā, kad viņas māte cīnījās ar narkotiku atkarību. Dona mira 2016. gadā no pārdozēšanas.
Aleina svētdien sociālajos tīklos paziņoja priecīgo ziņu, publicējot kopīgu ierakstu ar savu vīru Metu Melleru, ar kuru laulībā dzīvo jau divus gadus. “Labākais no tevis un manis,” rakstīja topošie vecāki.
“Jau mēnešiem es sevī nesu mazu sirsniņu, kas jau ir mainījusi manu dzīvi visos iespējamos veidos,” izteicās Aleina. “Ir kaut kas neaprakstāms sajūtā, ka maza dzīvība tevī aug, sapņo un veidojas, kamēr tu ej ikdienas gaitās, klusībā čukstot lūgšanas un cerības, ko tikai viņi var dzirdēt.”
“Nekad neesmu jutusies tik pateicīga par šo dāvanu un iespēju paplašināt mūsu ģimeni, ko esam ilgi vēlējušies. Paldies Dievam par šo svētību. Mazulīt M, mēs nevaram vien sagaidīt, kad satiksim tevi, mazais.”
Fotogrāfijās redzams, kā Aleina pārsteidz savu vīru – aizsien viņam acis un ieved istabā abu topošajā mājā, kur gaida lieli zelta baloni, kas veido uzrakstu “Baby M” (Mazulītis M). Pēc tam viņa pasniedz Metam kurpju kasti, kurā ir mazi sporta apavi un pozitīvs grūtniecības tests.
Aleinas māsa Heilija, kura pagājušajā gadā kļuva par mammu dēlam Eliotam, viena no pirmajām apsveica topošos vecākus. Viņa komentāros ierakstījusi: “Esmu tik laimīga par jums! Nevaru sagaidīt, kad kļūšu par šī mazā tanti, un Eliots ir sajūsmā, ka drīz satiks savu brālēnu vai māsīcu!”
Abām māsām ir ļoti cieša saikne. Heilija bija Aleinas līgavas māsas viņas 2023. gadā svinētajās kāzās ar Metu, savukārt tētis Eminems (īstajā vārdā Maršals Materss) pats pavadīja adoptēto meitu līdz altārim.
Eminems un viņa bijusī sieva Kima audzināja Aleinu kopā ar Heiliju un jaunāko atvasi Stīviju Leinu (Kimas meitu, kas nāca pasaulē, kad pāris bija pašķīries pēc pirmās laulības), neraugoties uz viņu pašu sarežģīto attiecību vēsturi. Eminems un Kima bija precējušies divas reizes. Pirmo reizi no 1999. līdz 2001. gadam, otro reizi viņi apprecējās 2006. gada janvārī, bet jau trīs mēnešus vēlāk iesniedza laulības šķiršanu, kas oficiāli tika pabeigta tā paša gada decembrī, pārim vienojoties par kopīgu aizbildnību pār bērniem.
Eminema ģimenes dzīve
2004. gadā žurnālam “Rolling Stone” Eminems sacīja: “Mana māsasmeita ir daļa no manas dzīves jau kopš dzimšanas brīža. Mēs ar Kimu viņu audzinājām, viņa dzīvoja pie mums, lai kur mēs tobrīd būtu.” Lai gan Heilija Džeida dēvē Aleinu par māsu (lai gan bioloģiski viņa ir māsīca – mammas māsas meita), reperis – kaut oficiāli adoptējis atvasi – par meitu viņu intervijā nenosauc.
Eminems piemin Aleinu arī savā 2004. gada hitā “Mockingbird”, repojot: “Leinij, onkul’s mazliet traks, vai ne? / Jā, bet viņš tevi mīl, meitiņ, un tev tas jāsaprot / Mēs viens otram esam viss, kas mums šajā pasaulē ir.”
Aleina joprojām dzīvo Mičiganā, kur ir uzaugusi, un strādā kā ceļojumu blogere un sabiedrisko attiecību speciāliste. Ģimene bieži redzama viņas “Instagram” ierakstos. Aleinas blogam ir vairāk nekā 139 tūkstoši sekotāju.
Savos ierakstos viņa nereti dalās arī pārdomās par sarežģītajām attiecībām ar bioloģisko māti Donu. Mātes dienā 2022. gadā Aleina rakstīja: “Kā bērns, kas māti zaudējis atkarības dēļ un tā dēļ bijis no viņas atsvešināts, es jau sen jutu sāpīgu tukšumu – vēl pirms pienāca brīdis patiesi sērot par viņas nāvi.”
“Agrāk mani pārņēma dusmas un sāpes, bet, pieaugot, es saprotu, cik daudz darba prasa būt labai mammai. Dažkārt mūsu vecāki paši ir sāpināti, meklē sevi, cenšas dzīvot un vienlaikus audzina bērnus. Viņi bieži tiešām cenšas darīt visu, ko spēj – pat ja viņu “labākais” nav tik labs.”
2018. gadā, tuvojoties Donas otrajai nāves gadadienai un 43. dzimšanas dienai, Aleina publicēja senu mammas fotogrāfiju un rakstīja: “Šajā gada laikā man tevis ļoti pietrūkst, mamm. Neticas, ka tev pēc trim dienām būtu palikuši 43.”
Savukārt Eminems pats paziņoja par bioloģiskās meitas Heilijas gaidāmo bērnu 2024. gada videoklipā skaņdarbam “Temporary”, kur lepni turēja rokās ultrasonogrāfijas attēlu. Heilija, kas dzīvo Detroitā, dēlam Eliotam deva otru vārdu Maršals – par godu savam tēvam.
Heilija ir kļuvusi par ietekmīgu blogeri ar 6,9 miljoniem sekotāju “Instagram” un “TikTok”, vada podkāstu “Just a Little Shady”, kā arī sadarbojas ar tādiem zīmoliem kā “Revlon”, “NutriBullet” un “Watersquare Residencies”.