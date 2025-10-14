Aktrises draugi atklāj sirdi plosošas detaļas par Daienas Kītones pēdējām dienām
Turpina atklāties jauna informācija par leģendārās Holivudas aktrises Daienas Kītones nāvi.
Saskaņā ar 911 zvana audioierakstu, ko ieguvis medijs TMZ, dispečers sestdienas agrā rītā ziņojis par “cilvēku bezsamaņā” un nosaucis Kītones mājas adresi. Tiek ziņots, ka aktrisi ar Losandželosas ugunsdzēsības departamenta palīdzību nogādāja slimnīcā, taču viņas dzīvību glābt neizdevās. Kītone mirusi 79 gadu vecumā.
Tuvs Kītones draugs atklāja, ka aktrises veselība pēdējā laikā strauji pasliktinājusies: “Viņas stāvoklis pēkšņi pasliktinājās, un tas bija sirdi plosoši visiem, kas viņu mīlēja. Tas bija tik negaidīti — it īpaši cilvēkam ar tik lielu spēku un dzīves sparu.”
“Savās pēdējās dzīves nedēļās viņa bija kopā tikai ar tuvākajiem ģimenes locekļiem, kas izvēlējās visu paturēt ļoti privāti. Pat daudzi ilggadējie draugi līdz galam nezināja, kas notiek,” viņš piebilda.
"Grammy" un “Oskara” laureāte Kerola Beijere-Seigere, kura kopā ar Kītoni sarakstījusi dziesmu “First Christmas”, pastāstīja par savu pēdējo tikšanos ar aktrisi dažas nedēļas pirms viņas nāves: “Es viņu redzēju pirms divām vai trim nedēļām — viņa bija ļoti novājējusi. Viņa bija zaudējusi tik daudz svara,” sacīja Seigere.
Neskatoties uz veselības problēmām, Seigere uzsvēra, ka “viņa bija gaismas stars visiem apkārtējiem”: “Es viņu dievināju. Viņa bija tik īpaša — ienākot telpā, viņa to apgaismoja ar savu enerģiju. Vienmēr dzīvespriecīga, radoša, fotografēja visu, ko redzēja. Viņa nekad nepārstāja radīt.”
Cits draugs sacīja, ka Kītone bija asprātīga līdz pat pēdējam mirklim: “Viņa dzīvoja tieši tā, kā pati vēlējās — savā ritmā, kopā ar cilvēkiem un lietām, kas viņai bija patiesi svarīgas. Pēdējos gados viņa saglabāja šauru draugu loku — un viņai tas patika. Viņa bija smieklīga līdz pat beigām un prata padarīt īpašu pat visparastāko brīdi.”
Pēc ziņām par Kītones aiziešanu, Holivudas zvaigznes un viņas bijušie kolēģi masveidā dalījušies atvadu vārdos. Starp viņiem — Goldija Hona, Stīvs Mārtins un Kimbra Viljamsa-Paislija, kas godināja aktrises radošo mantojumu.
Aktrise bija pazīstama ar savu ekscentrisko stilu, smalko humora izjūtu un dziļi personīgo pieeju tēlu atveidojumā. Lai gan viņa nekad neapprecējās, Kītone adoptēja divus bērnus — meitu un dēlu — un bieži dalījās pārdomās par mātes lomu, uzsverot, ka tas bijis viens no nozīmīgākajiem lēmumiem viņas dzīvē.
Daiene Kītone (1946-2025)
79 gadu vecumā mūžībā devusies "oskarotā" aktrise Daiena Kītone, kura daudziem zināma ar lomām tādās filmās kā "Krusttēvs", "Pirmo sievu ...