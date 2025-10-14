Gerds Lapoška atgriežas atkarībā kā karalis, Linda Kalniņa un Lelde Dreimane sānslīdē Itālijā - pasniegtas alternatīvās teātra gada balvas "Zelta muša"

Alternatīvās teātra gada balvas "Zelta muša" pasniegšana 2025. gada oktobrī
Aizvadītās nedēļas nogalē, 10. oktobrī, Latvijas Kultūras akadēmijas Mazajā zālē valdīja īsta svētku atmosfēra - ar spilgtām emocijām un veselīgu humoru tika aizvadīta festivāla “Patriarha rudens” noslēguma ceremonija “Drupaču lasīšana”, kuras laikā pasniegtas arī alternatīvās teātra gada balvas “Zelta muša”.
Ceremonijas pirmajā daļā tika pasniegtas Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) struktūrvienību un festivāla patroneses piešķirtās specbalvas. LKA Nacionālās skatuves mākslas skola balvu piešķīra maģistra studiju programmas “Audiovizuālā un skatuves māksla” laikmetīgās dejas specializācijas studentiem par “fiziski intensīvi ekspresīvu pārplūstošas enerģijas un performatīvi patiesas ķermeniskās komunikācijas manifestāciju Žoanas fon Maijeres Trindades un Hugo Kalhima Kristovao vadītās laikmetīgās dejas meistardarbnīcas rezultāta performancē”, kā arī režisoram Kristiānam Iesalniekam par izrādi “Vardes” – par drosmīgu skatu uz šodienu, par laikmetīgu telpas un laika redzējumu, par veiksmīgiem meklējumiem režijas formā un vēstījumā.
LKA Latvijas Kultūras koledžas specbalvu saņēma režisore Aribella Jauja par izrādi “Spilvenvīrs”, savukārt LKA Nacionālā filmu skola piešķīra specbalvas filmām “Ziņotājs” (režisors Arnis Kalniņš) un “Zobu feja” (režisors Rihards Straume). Festivāla patronese Kārina Pētersone pasniedza vairākas īpašas godalgas: galveno balvu – Pētera Pētersona lampu – par labāko režiju saņēma Kristiāns Iesalnieks, labākās aktrises balvu – Elizabete Milta, bet labākā aktiera balvu – Viesturs Bēmis.
Ceremonijas otrajā daļā nu jau ceturto reizi tika godināti alternatīvās teātra gada balvas “Zelta muša” laureāti. Šī balva, ko daži mēdz dēvēt par “svaiga gaisa malku” vai pat “labāko, kas noticis Latvijas teātrī”, arī šogad sakustināja kultūras vidi, asprātīgi izgaismojot iepriekšējās sezonas notikumus gan uz, gan aiz skatuves. Visas festivāla nedēļas garumā skatītāji varēja balsot par saviem favorītiem piecās neierastās kategorijās, un šogad kopumā tika saņemtas vairāk nekā 300 balsis.
“Zelta mušas” balvas šogad saņēma:
- Gada atgriešanās – Gerds Lapoška nenotur neatkarīgā mākslinieka buru un atgriežas atkarībā kā karalis
- Gada sānslīde – Linda Kalniņa un Lelde Dreimane meklē vīriešus Itālijā. Kaspars Zāle un Mārtiņš Počs meklē sievietes Spānijā. Kas viņiem traucē satikties Latvijā?
- Gada nelūgtais viesis – Klāvs Kristaps Košins (Ri) un Kārlis Arnolds Avots (Mi) nav gaidīti Lidlā, jo nodrošina Rimi kvalitāti
- Gada bīstamība – Kritiķi principā apdraud teātri – Henrieta Verhoustinska un Līga Ulberte interesējas par Goda un Krasta privāto dzīvi (skat. recenzijas par izrādēm “Pasaulē vientuļākā aita” un “Verters”)
- Gada izrāde, ko nesapratām – “Lieliskais Getsbijs” (rež. I. Roga). Kāpēc tiek izšauts tik daudz konfeti, ja Latvijas Nacionālais teātris ir kļuvis par GreenStage partneri?
Savukārt sestdien, 18. oktobrī, visas dienas garumā Stāmerienas pilī notiks festivāla satelītpasākums “Rudens plenērs Stāmerienā”, kurā apmeklētāji varēs iepazīt Latvijas Kultūras akadēmijas studentu un absolventu jaunrades darbu izlasi mazākā formātā.
Programma:
- 15.00 – kustību izrāde “FIXACTION” (horeogrāfe Anna Marija Puķe)
- 17.00 – izrāde “ROTAĻLAUKUMA TRAUMAS” (režisors Mārcis Broks)
- 19.00 – LKA Nacionālās filmu skolas īsfilmu skate, kuras programmā iekļauta arī šī gada festivāla specbalvas laureāte, režisora Arņa Kalniņa filma “Ziņotājs”.