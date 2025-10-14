“Tumšzilais Evaņģēlijs” pirmizrāde
Trešdien, 8. oktobrī kinoteātrī “Forum Cinemas” notika “Kriminālās ekselences fonds” radošās komandas jaunā filmas, kriminālās drāmas “Tumšzilais Evaņģēlijs” pirmizrāde, kas ...
Andris Daugaviņš ar bijušo pēc šķiršanās saglabā draudzīgas attiecības - abi kopā pat iet uz kino
Aktieris Andris Daugaviņš un reklāmas un mārketinga speciāliste Zanda Grūba pēc šķiršanās spēj saglabāt draudzīgas attiecības.
Pāris iepazinās pirms aptuveni 12 gadiem, kad Zandai bija tikai 20, bet Andrim – 46. Abus iepazīstinājis nu jau aizsaulē aizgājušais pasaules apceļotājs Jānis Vaišļa. Bet šā gada pavasarī Daugaviņš paziņoja, ka kopdzīve ar Zandu ir galā, taču abi pēc šķiršanās saglabājuši draudzīgas attiecības.
Kā novērojis žurnāls "Kas Jauns", tas pierādījās jaunās krimināldrāmas "Tumšzilais evaņģēlijs" pirmizrādē, uz kuru Zanda un Andris ieradās kopā. Kā zināms, pirms septiņiem gadiem Andris Daugaviņš ieguva atpazīstamību, pateicoties lomai Oskara Rupenheita veidotajā komēdijā "Kriminālās ekselences fonds". Rupenheita jaunajā krimināldrāmā Andris gan nav filmējies, taču, tā kā ir draudzīgās attiecībās ar režisoru, ieteicis iecirkņa policistes lomai savu bijušo draudzeni Zandu, kas arī spēlē spilgtu epizodi filmas "Tumšzilais evaņģēlijs" sākuma daļā.
