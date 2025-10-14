Lūiss Hamiltons sērās par suni saņem "Formula 1" pasaules atbalstu
Pēc četrām komā pavadītām dienām pneimonijas komplikāciju dēļ mūžībā devies septiņkārtējā "Formula 1" čempiona Lūisa Hamiltona 13 gadu vecais angļu buldogs Rosko. Sportists šobrīd izdzīvo sēras, un F1 viņam to ļauj.
"Ferrari" pilotam nācās pieņemt smagāko lēmumu savā dzīvē – iemidzināt suni. Buldogs nomira pilota rokās 28. septembra vakarā. Rosko nebija vienkārši suns, bet visa viņa pasaule, kurš F1 padokā pabija Hamiltona mehāniķa, inženiera, menedžera, sabiedrisko attiecību speciālista, fitnesa trenera, pilota un F1 čempiona lomā. Viņu iemīļoja gan līdzjutēji, gan konkurenti.
Lēmums par iemidzināšanu
Rosko nāve Lūisu emocionāli sagrāva, lai gan pastāvīgā trauksmes stāvoklī suņa veselības dēļ viņš atradās jau kopš F1 sezonas sākuma. Esot sacīkstēs un ikreiz atskanot telefona zvanam no Rosko aukles, viņam sirds esot sažņaugusies, gaidot nenovēršamo. “Pirmo reizi nācās pieņemt grūtāko lēmumu dzīvē – iemidzināt suni, lai gan zinu, ka mana māte un daudzi tuvi draugi to ir darījuši. Tā ir viena no sāpīgākajām pieredzēm. Jūtu dziļu saikni ar ikvienu, kurš piedzīvojis mīļā mājdzīvnieka zaudējumu. Esmu ļoti pateicīgs un pagodināts, ka varēju dalīt savu dzīvi ar Rosko – tik skaistu dvēseli, eņģeli un patiesu draugu,” sociālajos tīklos rakstīja Hamiltons.
Atbalsts un mierinājums
Rosko ir suns, par kuru vēl ilgi stāstīs leģendas, jo retais saņēmis tādu uzmanību, mīlestību un patiesu līdzi jušanu. Uzzinot par Rosko veselības pasliktināšanos un nonākšanu kritiskā stāvoklī, uz veterināro klīniku atbalstīt, iedrošināt un mierināt Hamiltonu devās pat "Ferrari" boss Freds Vasūrs, kas bija saņēmis ziņu no sava pilota, ka “cieš neiedomājamas sāpes”; Lūisa komandas biedrs Šarls Leklērs ar savu suni Leo; pašreizējais F1 čempions Makss Verstapens ar savu audžumeitu Penelopi, kuras Rosko čukstētie vārdi, ka “viss ir labi, esi drošībā, visi šeit ir tevis dēļ”, spējuši suni uz mirkli izraut no letarģiskā stāvokļa, viņam pakustinot ķepiņu un paceļot ausi, un brita uzticības persona un fizioterapeite Andžela Kalena, kas Hamiltonu tik izmisušu un sagrautu redzēja pirmo reizi. Tāpat F1 zvaigzne Hamiltons izturības un laba vēlējumus saņēma no visas pasaules.
Ārzemju mediji, vēstot par Rosko došanos mūžībā, pat aprakstījuši suņa pēdējo elpas vilcienu. Līdzās esot bijis arī Hamiltona brālis Nikolass un citi ģimenes locekļi, kad Rosko pacēlis ķepu, viegli uzsitis pa Lūisa krēsla malu un ar neticamu precizitāti pabīdījis vecu fotogrāfiju starp Lūisu un Nikolasu, it kā vēlētos nodot vēstījumu, kas saprotams tikai viņiem abiem. “Telpa apstājās. Laiks palēninājās. Šīs dažas sekundes šķita kā mūžība, svēts brīdis, kurā robežas starp cilvēku un dzīvnieku, dzīvību un nāvi izplūda,” atmiņās sociālajās vietnēs un dažādās F1 komentāru sadaļās dalījās Nikolass Hamiltons.
"Instagram" konts
Rosko tika adoptēts 2013. gadā. Viņš regulāri piedalījās visos lielākajos F1 pasākumos, ieskaitot apbalvošanas ceremonijas. Lielās popularitātes dēļ tika izveidots "Instagram" konts roscoelovescoco, kam ir vairāk nekā 1,4 miljoni sekotāju. “Esmu buldogs un vegāns. Man patīk ceļot, frisbijs un teniss, spēlēt bumbu un pievērst meiteņu uzmanību, it īpaši tad, ja mani paglauda,” teikts oficiālajā biogrāfijā. Kontu pārvaldīja Hamiltons, ievietojot ainiņas no Rosko dzīves F1 padokā, brīvdienām, foto sesijām suņu žurnālam. Rosko piedalījās arī filmas "F1" tapšanā, kurai Lūiss ir izpildproducents.
Piemiņai
Neraugoties, ka tāda līmeņa sportistus kā Hamiltonu saista strikti līgumi un atbildība par “uz spēles” liktiem miljoniem, suņa nāve tomēr pieļāvusi dažus izņēmumus. Cienot Hamiltona sēras, "Ferrari" komanda paziņoja, ka brits nepiedalīsies Singapūras "Grand Prix" izcīņas preses konferencēs, fanu, mediju un sponsoru pasākumos. Viņu aizstāja "Haas" braucējs Olivers Bērmans. Luisa "Ferrari" bolīdu zem viņa numura rotāja uzlīme "Rosko 44", savukārt Šarls Leklērs uzvilka ķiveri ar Rosko ķepas nospiedumu. Līdzjutēji 13. aplī noorganizēja aplausu minūti, godinot Rosko; "Marina Bay" tribīņu moto “Mūžam mūsu čempions” ar Rosko saulesbrillēs. Ferrari komanda ziedoja 200 000 ASV dolāru Monako dzīvnieku patversmēm caur Hamiltona labdarības fondu "Mission 44". Vēl 150 000 ASV dolāru tika savākti, pateicoties tēmturim #RoscoeLegacy. 2026. gadā Hamiltons plāno atklāt Rosko un Koko fondu, kas finansēs dzīvnieku veselības aprūpi.
Rosko atdusas blakus savai māsai Koko, kuras kapavietas apmeklējums kopā ar Rosko, viņam vēl dzīvam esot, bija mierinājuma un mīlestības rituāls, sagatavojot pilota sirdi neizbēgamajam.
Pēdējo piecu gadu laikā F1 ģimene teikusi ardievas Koko (6 gadi) – Hamiltona angļu buldogam, Imolas trases talismanam – kaķim Formulino (15 gadi), kurš bija VIP viesis visās autodromā notiekošajās sacīkstēs, un lielam Serhio Peresa fanam – pūdelim Fabio (16 gadi).