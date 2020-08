VIDEO: grāvējfilmu leģenda Čaks Noriss draud Aleksandram Lukašenko

"Sveiki visiem, te Čaks Noriss. Es gribētu pateikt pāris vārdus Sašam ar iesaukām "Saša nulle procentu" un "Tarakāna kungs". Tu zini, kad es griežu sīpolus, tad sīpoli raud," vienu no slavenajiem "Čaka Norisa jokiem" citē aktieris un bilst: "Tāpēc - ja tu nebeigsi darīt to, ko dari, tad es ieradīšos vienā no tavām rezidencēm un likšu tev raudāt."

Kā noprotams, video veidots ar interneta vietnes "Cameo" palīdzību. Tajā par samaksu var tikt pie apsveikumiem, laba vēlējumiem un jelkādiem citiem tekstiem, ko nu maksātājs no slavenības grib dzirdēt. Čaka Norisa "cena" ir 300 ASV dolāru.