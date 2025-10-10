Kādēļ Holivuda baidās no mākslīgā intelekta un "mašīnu sacelšanās"?
Jaunā aktrise Tilija Norvuda vēl nav nospēlējusi nevienu lomu, bet jau izraisījusi ažiotāžu. Tilija ir pilnībā mākslīgā intelekta radīts tēls, un aktieri no miesas un asinīm baidās, ka šādi ekrānā vien “dzīvojoši” konkurenti var nākotnē viņiem atņemt darbu.
Tilijas radītāji viņu vai drīzāk to apraksta kā “meiteni, kas atgādina jūsu kaimiņieni”. “Kaut gan mani radījis MI, manas pašreizējās jūtas ir visnotaļ reālas. Nevaru vien sagaidīt, kas būs tālāk,” rakstīts Tilijas profilā soctīklos.
Bez pieredzes un pārdzīvojumiem
Datortēla autori ir Nīderlandes aktrise un komiķe Elīna van der Veldena un viņas kompānija “Particle6”, kas jau risina pārrunas par datoraktrises dalību kino un TV projektos un demonstrē uzņēmumus no provēm ar datorā radītām dekorācijām.
Ja Tilijai patiešām būtu emocijas, tā nejustos labi. Holivudā šis jaunums uzņemts naidīgi. ASV Kinoaktieru ģilde un TV un radio mākslinieku federācija nākusi klajā ar īpašu paziņojumu – “tā nav aktrise, bet datorprogrammas radīts personāžs, kas apmācīts, balstoties uz milzumu profesionālo izpildītāju radīto. Viņai nav dzīves pieredzes, ko izmantot darbā. Viņai nav pārdzīvojumu. Un, spriežot pēc mūsu novērojumiem, auditoriju neinteresē datora radīts saturs bez cilvēka dalības.”
Jau pirms diviem gadiem, kad Holivudā noritēja streiks, kino un TV kompāniju īpašnieki apsolīja aktierus sargāt no MI draudiem. Tagad profesionālās organizācijas norāda, ka Tilijas izmantošana pārkāptu šo norunu.
Aktieri ir noraizējušies
Nataša Liona, filmu “Amerikāņu pīrāgs” un seriāla “Oranžais ir jaunais melnais” zvaigzne, aicina boikotēt aktieru aģentūras, kas nolems izmantot Tiliju. Pašlaik gan Liona piedalās jaunas filmas tapšanā, kur izmantots MI, taču uzsver, ka aktieri ir īsti.
Angļu aktrise, “Sātans Pradas brunčos” zvaigzne Emīlija Blanta žurnāla “Variety” raidierakstā atzīst: “Ak dievs, nu mums visiem beigas. Tas patiešām ir ļoti, ļoti briesmīgi. (..) Nevajag mums atņemt cilvēciskās attiecības.”
Tikmēr Vūpija Goldberga nav noraizējusies, viņa TV programmā “The View” paudusi, ka skatītāji vienmēr spēs atšķirt datortēlus no īstiem aktieriem, kas “citādi kustas, mums ir cita mīmika”.
Tikai animācija?
Tilijas “māte” van der Veldena “Instagram” raksta, ka viņas projektam nav jāaizstāv cilvēki, tas ir mākslas darbs. “Radot Tiliju, es izmantoju savu iztēli un tehnisko meistarību. Tas līdzinās tam, ko dara animācijas mākslinieks, scenārists vai tas, kurš gatavo lomu,” skaidro Veldena.
“Kas Jauns Avīze” jau rakstīja, ka modes un stila žurnāls “Vogue” augusta numurā pārsteidza ar jaunu supermodeli, kas reklamēja “Guess” vasaras kolekciju. Daiļavu izveidojusi britu mākslīgā intelekta risinājumu kompānija “Seraphinne Vallora”, un to izmantot bijusi reklāmdevēja, nevis redakcijas izvēle.