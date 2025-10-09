Tabakas fabrikā Rīgā būs skatāmas divas Liepājas teātra izrādes
Liepājas teātris oktobrī un novembrī Rīgā Tabakas fabrikā piedāvās divas izrādes – eksistenciālu trilleri "Dievs ir šeit" un dokumentālu stāstu "Divu siržu zēns", kas atspoguļo gan cilvēciskās cerības, gan bēgļu ģimenes likteņus no Afganistānas.
Tabakas fabrikā Rīgā būs skatāmas divas Liepājas teātra izrādes, informēja Liepājas teātra literārā padomniece Zanda Borga.
Liepājas teātris regulāri gandrīz katru mēnesi viesojas Tabakas fabrikā Rīgā, lai parādītu savus iestudējumus galvaspilsētā. 21.oktobrī būs iespēja skatīties iestudējumu "Dievs ir šeit", savukārt 22.novembrī tiks rādīta izrāde "Divu siržu zēns".
"Dievs ir šeit" ir dramaturģes Ludmilas Roziņas sarakstīta luga - eksistenciāls trilleris, kuru režisors Valters Sīlis Liepājā iestudēja pagājušajā rudenī. Izrāde nominēta trīs "Spēlmaņu nakts" balvām - "Gada mazās formas izrāde", "Gada jaundarbs dramaturģijā" un "Gada aktrise" (Kintija Stūre). Šosezon šī būs vienīgā iespēja izrādi noskatīties Rīgā.
Izrāde "Dievs ir šeit" ir par cerību un to, ka cilvēka piedzimšana nav pašsaprotama.
Pēc izrādes "Dievs ir šeit" noskatīšanās teātra zinātniece Undīne Adamaite rakstīja, ka tā ir izrāde ikvienam, kurš ir gatavs piedzīvot ļoti dziļu līdzpārdzīvojumu, kur brīžam šķiet, ka trūkst pat elpas, bet, uzticoties radošajai grupai, skatītājs izrādes beigās no tumsas tiek izvests, iespējams, ir raudājis, bet noteikti pieaudzis savā cilvēcībā.
Izrādē lomas atveido Kintija Stūre, Valts Skuja un Everita Pjata-Gertnere.
Savukārt "Divu siržu zēns" ir izrāde, kas balstīta dokumentālā afgāņu Amiri ģimenes bēgļu stāstā, ko lugā pārveidojis dramaturgs Fils Porters un kuru iestudējis režisors Viesturs Roziņš.
"Taliban" kontrolētajās teritorijās darbojas šariata likumi. Aizliegts teātris, mūzika, humors un sieviešu viedoklis. Tas, ko šajā izrādē režisors parāda uz skatuves saskaņā ar reliģijas dogmām, ir "grēcīgs" un noved cilvēkus no "pareizā" ceļa. Šis ir stāsts par ģimeni, kas pārkāpj robežas: māte, tēvs un trīs dēli sapņo par futbolu un kino. Viņi ir no Afganistānas un bēg no "Taliban". Viņiem priekšā ir piedzīvojumiem bagāts ceļojums, viņiem visiem ir lielas sirdis, izrādes sižetu atklāj Borga.
Kā uzsver Adamaite, režisors Roziņš un aktieru ansamblis ļoti godīgi, neejot teritorijā, kur viņi varētu kļūt dekoratīvi vai falši, izdzīvo Amiri ģimenes stāstu vispārcilvēciskā līmenī. Aktieri izspēlē šīs ģimenes kopābūšanas enerģiju, kur pat visšausmīgākajos notikumos ir vieta jokiem un paķircināšanai.
Izrādē spēlē Anete Rimkus, Sandis Pēcis, Skuja, Kārlis Ērglis un Artūrs Irbe.
Biļetes uz abām izrādēm iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās.