Meganu Mārklu kritizē par smiešanos modes skatē, kad modele piedzīvo kritienu
Prinča Harija sieva Saseksas hercogiene Megana Mārkla piedzīvojusi vēl vienu neveiklu brīdi Parīzes modes nedēļā, par kuru tiek nežēlīgi kritizēta. Publicēts video, kurā viņa šķietami smejas, kad modele nokrīt “Balenciaga” modes skatē, kamēr blakus esošā draudzene šķiet sastingusi.
Kritiķi raksta, ka Meganas Mārklas pirmais mēģinājums nopietni sevi pieteikt modes pasaulē, apmeklējot Parīzes modes nedēļu, bijis kļūdu un neveiklu brīžu pārpilns.
Aizvadītajās brīvdienās Saseksas hercogiene tika kritizēta par "pilnīgi nesaprotamu" video, kuru viņa ievietojusi savos “Instagram” stāstos. Tajā redzams, ka viņa atpūtina kājas uz minivena ādas sēdekļiem, kamēr automašīna viņu ved pa to pašu ceļu, kur 1997. gadā gāja bojā princese Diāna.
Megana Mārkla apmeklē “Balenciaga” skati Parīzes modes nedēļā
Viņa arī sniedza neveiklu skūpstu modes nama “Balenciaga” dizaineram Pjērpaolo Pikoli – kas beidzās ar galvu saduršanos, kad viņi pieliecās viens otram, lai apsveicinātos.
Jaunākajā video var redzēt, ka Megana vēro modes skati, sēžot pirmajā rindā līdzās sev tuvai draudzenei un “Soho House” radošajam direktoram Markusam Andersonam. Kādā brīdī hercogienes sejā redzams izbrīns – pirmajā mirklī viņa šķiet sabijusies, bet jau nākamajā ķiķina, pielikusi roku priekšā mutei. Viņa arī cenšas kaut ko pateikt līdzās sēdošajam Markusam, kurš turpina notiekošo vērot pilnībā sastindzis un neatbild Meganas smiekliem.
A longer clip of #MeghanMarkle being the only one laughing at..something. Marcus doesn’t seem very amused by her though. She knows the cameras are in her so pulls the coquettish act and it’s gross. #MeghanMarkleExposed #MeghanMarkleIsAMeanGirl pic.twitter.com/RUSERY5AGb— Princess CarParkle 👑 (@unreMARKLEble) October 6, 2025
Kad arī draudzene saglabāja nopietnību, Meganas smaids no sejas nozuda un viņa turpināja vērot skati ar neitrālu sejas izteiksmi. Saseksas hercogienes pārstāvis gan vēlāk centās atspēkot baumas un apgalvoja, ka Megana nesmējās par modeli, kas paklupa.
Kāds no tīmekļa lietotājiem spekulēja: "Domāju, ka bija kāds, kurš paklupa vai nokrita, jo meitene aiz viņas ar lūpām pauž ‘Oi!’" "Domāju, kāds visticamāk nokrita," piebilda otrs, bet trešais secināja: "Arī citi reaģē uz to, tikai ne tik acīmredzami kā viņa."
“Mail on Sunday” galvenā redaktore Šarlote Grifitsa vēlāk komentēja: "Megana izskatījās mazliet neiederīga Parīzē, ja godīgi. Viņa šķita nedaudz satraukta. Kādā brīdī viņa sēdēja pirmajā rindā, un modele paklupa. Viņa izplūda smieklos. Tad viņa acīmredzot saprata, ka bija nekrietni tā darīt, tāpēc centās to noslēpt. Kopumā modes pasākumā viņa izskatījās diezgan pārliecināta, taču varēja just, ka arī satraukusies.”
Nav apstiprināts, ka modele tobrīd tiešām būtu paklupusi, Megana tikpat labi varēja arī dalīties smieklīgā brīdī ar savu draudzeni. Tomēr karaliskās fani norādījuši uz to, ka viņa bija "vienīgā, kas smējās", kamēr pārējā publika vēroja skati ar neitrālām sejas izteiksmēm.
Megana uz modes skati ieradās “Balenciaga” tērpā, kas bija radīts īpaši viņai. Soctīklos baltais apģērbs izsmiets, salīdzinot to ar saburzītu palagu, kurā ietinusies hercogiene.
Tiesa, bijusī “Vogue” galvenā redaktore Anna Vintūra, satiekot Meganu, gan bija citos ieskatos par tērpu. Vintūra, kas nekad neslēpj to, ko domā patiesi, pateikusi īsu un kodolīgu vērtējumu. Sasveicinoties, Megana pieklājīgi apvaicājusies, kā viņai klājas, uz ko saņēmusi atbildi – “Jauki jūs redzēt.” Anna aplūkojusi Meganas koptēlu un tad pateikusi: “Skaisti, cherie (dārgā). Jūs izskatāties brīnišķīgi.”