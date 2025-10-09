Fani par Lopesas un Afleka iespējamo atjaunoto romānu: "Divas toksiskas personības, kas nespēj būt kopā, bet nevar arī palikt šķirti"
Holivudas šķirtais pāris Dženifera Lopesa un Bens Afleks satikušies uz sarkanā paklāja filmas "Zirnekļsievietes skūpsts" pirmizrādes vakarā Ņujorkā, raisot baumas par iespējamu romantisko attiecību atjaunošanu.
Pāris, kurš tikai šā gada janvārī pabeidza laulības šķiršanas procesu, satikās uz sarkanā paklāja Ņujorkā. Pēc kopīgās parādīšanās filmas pirmizrādes vakarā fani ir pārliecināti, ka viņi "nevar palikt šķirti". Sociālās saziņas vietnē “X” viņi pauduši savu viedokli par Lopesas un Afleka negaidīto kopīgo iziešanu.
Šķirtie Lopesa un Afleks satiekas filmas “Zirnekļsievietes skūpsts” pirmizrādes vakarā
Viens lietotājs rakstīja: "Dievs... viņi atkal sāks visu šo no jauna."
Cits atzīmēja: "Tas ir kaut kas līdzīgs mūsdienu [Elizabetes] Teilores un [Ričarda] Bērtona romānam. Divas toksiskas personības, kas nespēj būt kopā, bet nevar arī palikt šķirti."
"Tur ir interesanta ķermeņa valoda!" piebilda trešais lietotājs. Savukārt cits lietotājs pajokoja: "Sižeta pavērsiens – viņi nemaz nav šķīrušies..."
Svarīgi atzīmēt – ja pāris patiešām atjaunos attiecības, tas būs jau trešais mēģinājums Dženiferai Lopesai un Benam Aflekam salabt.
Dženifera Lopesa un Bens Afleks atsevišķi ierodas uz Semjuela Afleka skolas izlaidumu
Viņi sāka satikties 2002. gadā un vēlāk tajā pašā gadā saderinājās. 2023. gada septembrī īsi pirms gaidāmajām kāzām pāris tās atsauca, bet 2004. gada janvārī paziņoja, ka nolēmuši šķirties pavisam. Lopesa 2004. gada jūnijā salaulājās ar dziedātāju Marku Antoniju un pasaulē sagaidīja dvīņus. Afleks 2005. gadā apprecējās ar aktrisi Dženiferu Gārneri un kļuva par tēvu trim bērniem. Taču arī šīs attiecības neizrādījās uz mūžu un beidzās ar šķiršanos.
2021. gadā, kad aiz muguras jau bija šķirtas laulības, Lopesa un Afleks atjaunoja savas romantiskās attiecības. 2022. gadā viņi atkal saderinājās un tā paša gada jūlijā apprecējās.
Dženifera Lopesa kāzu dienā 2022. gada 20. augustā
2024. gada augustā Dženifera Lopesa iesniedza šķiršanās prasību un tā juridiski tika noslēgta 2025. gada 6. janvārī. Vēl pirms pāris nedēļām raidījumā “Sunday Morning” Lopesa par šķiršanos sacīja – “Tas bija labākais, kas ar mani noticis”, piebilstot, ka šī pieredze bija "tik laba", jo tā palīdzēja viņai augt un mainīties. Šķiršanās laiks sakrita ar Lopesas darbu pie viņas jaunās filmas "Zirnekļsievietes skūpsts", kurā Afleks bija viens no producentiem, un Lopesa norāda, ka sastrādāšanās ar bijušo vīru esot bijusi ļoti sarežģīta.
Lai gan atkalsatikšanās uz sarkanā paklāja pirmizrādes vakarā likusi uzvirmot baumām par atjaunotām romantiskām attiecībām, daudzi arī uzskata, ka Afleks tikai atbalsta savas bijušās sievas profesionālos centienus. Lopesa atveido vienu no galvenajām lomām, bet Afleks ir filmas producents.