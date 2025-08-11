VIDEO: koncerta laikā pa Dženiferas Lopesas kaklu rāpo circenis - fanus pārsteidz dziedātājas rīcība
Aktrise un dziedātāja Dženifera Lopesa nav no tām, kas zaudē savaldību — pat tad, ja kukainis rāpo pa viņu uzstāšanās laikā.
56 gadus vecā māksliniece svētdien, 10. augustā, Kazahstānas pilsētā Almati uzstājās savas turnejas "Up All Night: Live in 2025" jaunākajā koncertā, kad liels circenis uzrāpās viņai uz kleitas.
Stāvot pie mikrofona un dziedot faniem, kukainis bija redzams rāpojam augšup pa Lopesas ķermeni, līdz nonāca pie kakla. Kā īsta profesionāle, dziedātāja nepalaida garām nevienu noti un ātri satvēra circeni, aizmetot to skatuves malā.
"Tas mani kutināja," smaidot sacīja Lopesa skatītājiem priekšā un turpināja uzstāšanos.
Komentāros fani slavēja Lopesu par to, ka viņa nezaudēja ritmu un saglabāja mieru. "Vienmēr profesionāle," rakstīja kāds atbalstītājs. Cits piebilda: "Ļoti jautrs brīdis, bet tajā pašā laikā tik profesionāli!" Kāds cits komentētājs sacīja: "Tik labi tika galā, es turpat būtu sabrukusi."
Šis pēdējais Lopesas uzstāšanās starpgadījums notika neilgi pēc tam, kad viņai uzstāšanās laikā Varšavā, Polijā, 25. jūlijā gadījās tērpa defekts. Koncertā Lopesa pateicās faniem par atnākšanu, kad pēkšņi spīdīgā svārku daļa, ko viņa valkāja, atsprāga un nokrita uz skatuves grīdas.
Māksliniece to pārvērta jautrā mirklī — plaši smaidīja, lepni pastaigājās pa skatuvi ar paceltām rokām un pat izpildīja nelielu griezienu. "Es te stāvu apakšveļā," jokoja Lopesa, kad pie viņas pienāca dejotājs ar svārkiem un mēģināja tos atkal uzvilkt. "Tas būs visur."